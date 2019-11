Paola Caruso, sono cambiate le cose con il padre di suo figlio? La verità

Paola Caruso, sono cambiati i rapporti con il padre di suo figlio e la sua famiglia? La verità

La storia che Paola Caruso ha alle spalle non è di certo facile. Nel marzo di quest’anno, la showgirl ha dato alla luce il suo primo figlio. Michelino ha portato tanta gioia nella sua vita, pur avendogliela cambiata totalmente. Ma purtroppo la nascita del piccoletto è stata preceduta da una grande polemica, che ha suscitato indignazione nell’Italia intera. E che sfortunatamente ancora persiste. La Caruso infatti è stata lasciata dal padre del suo bambino quando era ancora incinta e sembra che il ragazzo non si sia più fatto vivo e non abbia ancora fatto la conoscenza del suo figlioletto. Paola, da quanto ha dichiarato, gli ha sempre lasciato una porta aperta. Perché ha sempre desiderato che il suo piccolino avesse accanto anche il suo papà. Ma questo, per ora, non è ancora successo.

Paola Caruso: ancora nessun riavvicinamento con il padre di suo figlio

Ad oggi le cose, infatti, non sembrano essere ancora cambiate. Paola Caruso non ha ancora avuto nessun contatto col padre di suo figlio e neppure con la sua famiglia. A rivelarlo è stata lei stessa chiacchierando con alcune follower sotto ai suoi post su Instagram. Delle utenti, infatti, si sono chieste come mai il ragazzo non si sia ancora avvicinato a suo figlio e lei ha risposto loro che neppure la madre e la sorella lo hanno fatto. Insomma, Michelino dalla parte della famiglia del suo papà non ha ricevuto neanche una piccola carezza. Non gli manca però l’affetto della sua mamma, delle sue due nonne materne e dei suo due zii, la sorella e fratello di Paola. Ovviamente tutti si augurano che le cose in futuro cambino in bene. Chissà se succederà. Del resto, nella vita mai dire mai!

Momento difficile per Paola: è finita con Moreno Merlo

Per Paoletta però questo non è un momento proprio facile. Di recente infatti l’ex bonas di Avanti un altro ha rotto con Moreno Merlo, colui che era il suo nuovo fidanzato. E pare che le ragioni dell’allontanamento avvenuto fra i due siano molto gravi, anche se per ora restano segrete.