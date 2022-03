“Paola Caruso non parteciperà più a La Pupa e il Secchione”

Colpo di scena a La Pupa e il Secchione: pare che Paola Caruso, una delle pupe della nuova edizione dello show, non parteciperà più al programma. La soubrette calabrese non si è presentata alla prima puntata della trasmissione per via di alcuni problemi di salute ma ora sembra che abbia deciso di abbandonare il gioco definitivamente. A lanciare lo scoop su Instagram è l’influencer ed esperta di gossip Deianira Marzano, che si è detta piuttosto scioccata per questa presunta decisione.

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli a riguardo: nessun commento è arrivato da parte dell’ex Bonas di Avanti un altro. Solo qualche giorno fa, però, Paola Caruso aveva espresso su Instagram la sua voglia di entrare al più presto nello storico format di Italia Uno. Un ritorno in tv dopo la recente partecipazione a Back to school con Nicola Savino.

Le sue condizioni fisiche non sono migliorate o è sorta qualche complicazione con la produzione de La Pupa e il Secchione? E come avrà reagito Barbara d’Urso a questa notizia? La conduttrice napoletana è sempre stata una grande fan della Caruso: per anni Paola è stata protagonista del salotto di Carmelita e qui ha ritrovato pure la madre biologica che l’aveva abbandonata in fasce.

Non resta che attendere qualche dichiarazione da parte della soubrette e della presentatrice per avere un quadro più chiaro della faccenda. Intanto la prima puntata de La Pupa e il Secchione 2022 è partita alla grande…

Il ritorno de La Pupa e il Secchione

La prima puntata de La Pupa e il Secchione Show 2022, guidata per la prima volta da Barbara d’Urso, ha appassionato circa due milioni di telespettatori. Un ottimo risultato per una rete secondaria qual è quella di Italia Uno. La d’Urso si è detta orgogliosa e soddisfatta di questo risultato anche se non sono mancate le critiche.

A molti non è piaciuta la scelta del cast, che pullula di personaggi provenienti da altri format di Barbarella. Denis Dosio, Francesco Chiofalo, Vera Miales, Mila Suarez, Mirko Gancitano, Gianmarco Onestini, Marialaura De Vitis, solo per fare qualche nome. Tutti per anni hanno animato il salotto pomeridiano e domenicale della d’Urso con storie vere e presunte.