By

Domenica Live: Paola Caruso si sottopone alla macchina della verità per il caso Moreno Merlo

Nuovo round tra Paola Caruso e Moreno Merlo a Domenica Live. Domenica 15 dicembre l’ex tentatore di Temptation Island è tornato alla corte di Barbara d’Urso per difendersi dalle accuse dell’ex fidanzata. Il modello ha portato pure alcuni scatti che provano una presunta aggressione da parte dell’ex Bonas di Avanti un altro. Moreno ha ribadito che Paola ha toccato il fondo e che le sue accuse sono del tutto infondate. Infondate pure quelle verso la madre di Merlo, la signora Carmela, che ha scritto una lettera alla redazione del programma nella quale ha negato le ultime affermazioni della Caruso. Che in una precedente intervista ha parlato di regali espressamente richiesti dall’ex suocera, in particolare dei vestiti. “150 euro che poi sono stati subito restituiti alla signora Caruso”, ha però chiarito la donna nella sua missiva.

Le nuove dichiarazioni di Moreno Merlo a Domenica Live

“Il referto medico sul ca****to nell’occhio? La signora Paola Caruso, che racconta ogni cosa della sua vita privata, viene qua e, dopo tre settimane, si ricorda che aveva un occhio nero?”, ha chiesto Moreno Merlo a Barbara d’Urso. “Quando il 24 novembre, giorno del mio compleanno, è venuta qua a diffamarmi di fronte all’Italia intera tu le hai chiesto ‘Dove ti ha tirato la gomitata?’, e lei non ti ha saputo rispondere“, ha aggiunto il giovane, più che mai sicuro di quello che sostiene ormai da settimane.

La macchina della verità a casa di Paola Caruso

Per dare una svolta a questa faida Barbara d’Urso ha deciso di sottoporre Paola Caruso alla macchina della verità. La soubrette calabrese ha eseguito il test nella sua abitazione milanese e la maggior parte delle sue dichiarazioni si sono rivelate vere secondo il macchinario. “Ah bé, se lo dice la macchina della verità”, ha replicato stizzito Moreno Merlo, che ora è pronto ad affrontare l’ex fidanzata nella puntata di Live-Non è la d’Urso in onda su Canale 5 lunedì 16 dicembre.