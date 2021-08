Paola Caruso, l’ex Dario Socci attacca: “Sei stata una pessima compagna”

È finita da qualche mese la storia d’amore tra Paola Caruso e Dario Socci. È finita, a detta della soubrette, per visioni differenti della vita, che non prevedevano un percorso di vita insieme. Dopo qualche settimana di silenzio il pugile ha deciso di rompere il silenzio scrivendo all’ex fidanzata una lettera che è stata pubblicata sul settimanale Di Più. Socci ha spiegato di aver amato molto Paola – forse la ama ancora – ma di essersi sentito trascurato parecchio. A detta di Dario la Caruso era sempre concentrata sul suo “essere madre” e poco sul suo “essere compagna”.

Nella lunga missiva Dario Socci ha rivelato che Paola Caruso non è mai riuscita a far combaciare le due cose. Il lavoro dello sportivo, pugile professionista in giro per il mondo, non ha inoltre aiutato il rapporto e Paola non se l’è sentita di lasciare Milano. Queste le parole di Socci:

“Giorno dopo giorno ci siamo allontanati anche se la passione ha continuato a legarci. Però, forse, vivere un amore unicamente passionale non era abbastanza. Meritavamo di più”

Dario Socci ha ammesso di sentire molto la mancanza di Paola Caruso, alla quale era legato ormai da circa un anno. Tramite la rivista edita da Cairo Editore il 33enne ha chiesto una seconda possibilità alla Caruso:

“Non posso essere padre e non posso essere un buon compagno. Rimango una brava persona, un uomo affidabile che continuerà a pensare a te e, se ne avrai bisogno, ci sarà sempre. Che tornerà ad amarti, se lo vorrai. Ma non subito, perché prima devo pensare alla mia carriera. Te la senti di aspettarmi e di darci, un giorno, una seconda possibilità?”

Al momento Paola Caruso non ha ancora replicato alla lettera del suo ex fidanzato Dario Socci.

La storia d’amore tra Paola Caruso e Dario Socci

Paola Caruso e Dario Socci hanno ufficializzato la loro storia d’amore lo scorso marzo. I due hanno iniziato a frequentarsi a gennaio. A fare il primo passo è stato il pugile, che ha contattato su Instagram la Caruso. Un messaggio al quale l’ex Bonas di Avanti un altro non ha mai risposto.

Quando però Paola è stata scelta come testimonial di un’azienda di Salerno, città natale dello sportivo, Socci ha fatto il possibile per incontrarla personalmente tramite un amico in comune. Lo sportivo, noto anche con il nome d’arte The Italian Trouble, non ha mai conosciuto le mamme della Caruso, la biologica e l’adottiva.

Di recente Paola Caruso si è riappacificata con la madre Imma, che ha conosciuto nei programma di Barbara d’Urso. Dopo una serie di incomprensioni si sono ricongiunte e ora vanno d’amore e d’accordo.