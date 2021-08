Paola Caruso e la madre biologica Imma hanno fatto pace. Dopo il ricongiungimento nel salotto di Barbara d’Urso le due si erano allontanate a causa di alcune incomprensioni. Ora però si sono riavvicinate. L’ex Bonas di Avanti un altro ha condiviso sul suo account Instagram una storia in cui sono ritratte Imma e la madre adottiva Wanda. Con le due donne, che sembrano andare d’accordo, c’è il piccolo Michelino, il bambino che Paola ha avuto quasi tre anni fa dall’ex compagno, l’imprenditore Francesco Caserta.

Ottimo rapporto anche tra Paola Caruso e la sorella biologica Vanessa, la figlia che Imma ha avuto dall’attuale marito dopo aver dato in adozione, seppur inconsapevolmente, la sua primogenita. Vanessa è diventata mamma per la prima volta lo scorso giugno e la Caruso ha subito instaurato un bel legame con la nipotina Sofia.

Al momento Paola Caruso non ha fornito molti dettagli su questo riavvicinamento alla madre biologica, trovata per caso grazie ai programmi dell’amica Barbara d’Urso. In un’intervista di qualche mese fa Paola aveva però ammesso di non aver gradito alcune dichiarazioni di Imma.

Paola Caruso aveva raccontato:

“Sono venuta a sapere delle cose, poi le incongruenze sulla mia nascita… Ho scoperto che ha parlato con delle persone dicendo ‘Ah ma io adesso ho i follower, voglio un agente e gli sponsor’. Chiamava il mio agente per chiedere se ci avevano pagato per un servizio”

A quanto pare, però, col tempo tutto è stato risolto e ora Paola può contare sulla presenza di due mamme, due nonne per il suo Michelino, che sta crescendo sereno nonostante l’assenza del padre. Sembra che la Caruso non sia ancora riuscita a trovare un compromesso con l’ex Francesco Caserta, con il quale la relazione si è interrotta nel bel mezzo della gravidanza.

Paola Caruso oggi è tornata single

Di recente Paola Caruso ha annunciato la fine della sua liaison con il pugile Dario Socci. I due, che si sono conosciuti sui social network, sembravano fare sul serio, con tanto di presentazioni in tv. Ma dopo pochi mesi il rapporto si è incrinato.

Il motivo della separazione tra Paola Caruso e Dario Socci? Stando a quanto dichiarato dalla soubrette calabrese non c’erano i presupposti per andare avanti e continuare un percorso comune. Nessun commento da parte dello sportivo, che ha preferito restare in silenzio.