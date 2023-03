Paola Caruso è stata ospite ieri 12 marzo a Verissimo per parlare di suo figlio Michele. Il bambino, di soli 4 anni, ha subito una lesione al nervo sciatico, dopo che gli sarebbe stato somministrato un medicinale tossico in Egitto durante una vacanza lo scorso novembre. L’ex bonas di “Avanti un altro” ha aggiornato il pubblico sulla salute del piccolo rivelando, tra le strazianti lacrime, che i medici che lo hanno in cura gli avrebbero diagnosticato un danno permanente al piede e, dunque, dovrà portare un tutore per tutta la vita. Sui social la showgirl è stata inondata di messaggi di affetto e vicinanza da parte degli utenti, che hanno mostrato tutta la loro solidarietà nei confronti della donna. Tuttavia, non tutti i commenti sono stati di supporto. Sul web gli haters sono sempre in agguato e c’è chi, anche in questa storia, ha trovato qualcosa da criticare.

Paola Caruso: le accuse sulla tragedia del figlio

A detta di una parte del mondo del web, Paola starebbe estremizzando la situazione del figlio per provocare compassione nel pubblico ed avere più visibilità. Secondo queste persone, l’ex naufraga avrebbe esagerato con le ospitate televisive e avrebbe dovuto tenere l’accaduto privato. Addirittura, alcuni hanno affermato di non credere affatto alla storia raccontata dalla showgirl. Sotto il post della Caruso, pubblicato dall’account ufficiale di “Verissimo”, sono apparsi diversi commenti in cui si insinuava sulla veridicità di questa vicenda, facendo riferimento a delle foto postate nei giorni scorsi dalla 38enne calabrese, in cui Michele appare in piedi. “Ma quindi il bambino nelle foto del suo profilo che sta in piedi, cammina e corre chi è?”, ha scritto un utente. E ancora: “Spiace per il bambino, ma anche lei che sta sempre a Verissimo un grande mah”.

Paola, giustamente, non è riuscita a stare zitta di fronte a queste pesanti accuse e ha scritto un forte sfogo sui commenti di Instagram. La Caruso ha fatto notare come nelle foto il figlio è in piedi semplicemente perché indossa il tutore, che è l’unico strumento che gli permette di camminare regolarmente. “Ma quanta ignoranza leggo, mio figlio cammina con il tutore, le orecchie le avete? Sentire bene prima di scrivere!”, ha scritto. Fortunatamente, sui social non esistono solo i detrattori e moltissimi utenti hanno espresso il loro sdegno verso le insinuazioni fatte nei confronti dell’ex bonas.