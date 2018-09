Paola Caruso incinta: nuova confidenza e scelta dopo intervista a CHI

Paola Caruso incinta: l’ex Bonas di Avanti un Altro confessa una nuova confidenza. La scelta dopo l’intervista rilasciata a CHI

Ieri il fulmine a ciel sereno. Paola Caruso, ex Bonas di Avanti un Altro, ha confessato a Chi di essere incinta, facendo seguire un triste annuncio: il padre del futuro figlio, nonché suo ex fidanzato, se ne sarebbe andato, non sostenendola. La notizia è presto rimbalzata su tutte le testate interessate alla cronaca rosa. Oggi Paola, tramite il suo profilo social Instagram, è tornata a spendere parole sulla creatura che porta in grembo, rilasciando una dedica struggente e facendo intendere a chiare lettere la scelta sul futuro del figlio (già dalle parole affidate al magazine diretto da Alfonso Signorini era comunque chiara la sua decisione).

“Ora tocca a me rendere onore e amore più della mia stessa vita il mio bambino”

“Dio mi ha donato il regalo più grande che una donna può desiderare”, scrive la Caruso nel’ultimo post Instagram in cui si è ritratta mentre si stringe il grembo dove è custodito il nascituro. “Ora tocca a me rendere onore e amore più della mia stessa vita il mio bambino ❤️…….#paolacaruso#carusos#pregnantphoto#pregnant#pregnatlife”. Queste le prime parole diffuse dall’ex Bonas di Avanti un Altro dopo la rumorosa notizia diffusasi nel pomeriggio di ieri. Dunque, arriva l’ulteriore conferma che, al di là di come vadano le cose con il futuro padre, il bambino sarà tenuto da Paola e accolto con grandissimo affetto.

Paola Caruso: le rivelazioni a Chi

“Mi sono accorta di essere incinta durante le registrazioni di ‘Pechino Express’” ha confessato a Chi Paola. “L’ho detto subito al mio compagno ed era al settimo cielo – ha proseguito – Vivevamo insieme a casa sua, era tutto perfetto, poi durante l’estate se n’è andato senza dire niente”. La showgirl ha aggiunto che l’ex fidanzato l’avrebbe poi cacciata di casa per una ragione a lei incomprensibile. Infine ha dichiarato che sarebbe disposta a mettere tutto alle spalle se l’ex compagno dovesse tornare sui suoi passi, seppur non crede che ciò accadrà.