Paola Caruso aggiorna il pubblico che la segue rivelando che l’operazione chirurgica al figlio Michele è stata eseguita nell’ospedale Gaslini di Genova. La showgirl condivide una foto che la ritrae sorridente in auto insieme al bambino, che purtroppo ha un serio problema. Quanto accaduto ha gettato nello sconforto Paola, il cui dramma ha generato tanta commozione in tutta Italia. In queste ore la Caruso condivide un messaggio di speranza, con cui ci tiene anche a fare dei ringraziamenti, in particolare a due persone.

Una di queste è Silvia Toffanin. Nel salotto di Verissimo Paola Caruso ha avuto modo di raccontare la storia del figlio Michele. Ebbene la conduttrice le è stata accanto per tutto questo tempo. In effetti, nel corso delle puntate in cui ha parlato del suo dramma in televisione, Toffanin ha sempre mostrato la sua commozione e il suo enorme dispiacere per questa spiacevole situazione, come i telespettatori. “Un ringraziamento speciale con tutto il mio cuore a tutti coloro che hanno reso realtà la speranza di Michele di camminare”, così la Caruso oggi inizia questo lungo messaggio.

Dopo di che, scende ancora di più nel dettaglio citando, come già detto, anche la conduttrice di Verissimo.

“A Silvia per essermi stata accanto in tutto questo percorso per avermi dato la forza e il supporto per affrontare tutto questo. Al dottore Nunzio Catena per avere operato Michele con tanta professionalità, umanità e rispetto e un GRAZIE A TUTTO L’OSPEDALE GASLINI DI GENOVA. Ora bisogna solo pregare che Michy risponda con il tempo e la fisioterapia… forza amore mio sei più forte anche di me”

Un augurio importante che Paola Caruso fa a se stessa e a suo figlio. Si spera che questo intervento chirurgico possa dare la possibilità al piccolo Michele di tornare ad avere una vita serena. L’operazione è andata a buon fine e ora tocca attendere che il bambino si riprenda.

Paola Caruso: cos’è successo al figlio Michele

Il bambino ha solo 4 anni e, durante un viaggio, in Egitto la sua vita è cambiata. Qui il figlio di Paola Caruso ha avuto un’influenza, per cui i medici del posto hanno pensato di iniettargli un farmaco. Purtroppo proprio questo farmaco ha reso praticamente impossibile a Michele anche solo camminare. Per questo oggi Paola spera vivamente che suo figlio possa tornare a camminare senza l’uso del tutore.

Quel farmaco, infatti, ha danneggiato la mobilità del figlio della Caruso. La showgirl ha parlato più volte di questo terribile incidente avvenuto durante un normale viaggio in Egitto. Mai Paola si sarebbe aspettata un epilogo del genere. Ne ha parlato in varie interviste e tra queste ci sono quelle concesse a Silvia Toffanin, che le ha dato tutto il suo supporto.