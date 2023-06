Paola Caruso, il figlio al mare senza tutore: la madre spiega perché

Sul suo profilo Instagram, Paola Caruso ha pubblicato un post con alcune foto che la ritraggono al mare, in Liguria, assieme a suo figlio Michele. Poco più di un mese fa, il bambino, di soli 4 anni, era stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico all’ospedale Gaslini di Genova. L’operazione era stata svolta a distanza di tempo dall’iniezione di un farmaco rivelatosi tossico, il quale aveva portato ad una compromissione del nervo sciatico, quindi dell’uso della gamba. Il rischio era che il piccolo non potesse più camminare.

Paola e il figlio al mare, lui senza tutore: i commenti degli utenti

Sebbene adesso il piccolo Michele stia meglio, il processo di guarigione sembrerebbe ancora lungo. Proprio Paola Caruso ha voluto specificare come potrebbe volerci ancora del tempo prima che il figlio torni a camminare normalmente. Nelle sue Instagram stories, infatti, la showgirl ha voluto ribadire: “Cammina con il tutore ancora purtroppo… Ovvio in spiaggia non può tenere il tutore“. Il messaggio si chiude con Paola che ha confessato la sua speranza nel veder passare presto questo periodo: “Spero che tutto questo passi presto e che Dio ci aiuti“.

Alcuni utenti, sotto il post citato sopra, hanno fatto notare come il figlio di Paola camminasse già con le proprie gambe nonostante il recente intervento, chiedendosi come sia possibile. Questo avrebbe spinto la showgirl a dare una spiegazione a riguardo, ribadendo nelle stories come Michele non porti il tutore quando è in spiaggia. In altri contesti, stando a quanto si può comprendere dalle parole di Paola, suo figlio camminerebbe ancora con il tutore. Tra gli altri commenti, invece, si possono leggere messaggi di speranza e di auguri per Paola e per Michele.

Cosa è successo al figlio di Paola Caruso

Paola Caruso aveva raccontato le condizioni di salute del figlio durante alcune puntate di Verissimo. Proprio al programma di Silvia Toffanin, la showgirl aveva tenuto aggiornati gli spettatori sulle condizioni del figlio. Come accennato in precedenza, al bambino era stato somministrato un farmaco rivelatosi tossico, dopo aver contratto un’influenza durante il viaggio in Egitto. Ci fu, in seguito, una compromissione del nervo sciatico e un’impossibilità al piccolo anche solo di camminare. Con l’operazione e l’uso del tutore, tuttavia, sembrerebbe che il processo di guarigione stia dando i suoi frutti.