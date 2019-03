Paola Caruso furiosa. Critiche per l’ex Bonas: “Non rompete i c.”

Paola Caruso perde le staffe e diventa una furia. Critiche per l’ex Bonas: “Non rompete i c.”

Non svegliate il can che dorme. La dolce e zuccherosa Paola Caruso, da poco diventata mamma del piccolo Michelino, è sempre tutta sorrisi e tenerezze. Almeno finché qualcuno non le fa davvero perdere la pazienza, come è avvenuto nelle scorse ore sui social dove le sono piovute addosso alcune critiche fastidiose ed evitabili. Il tutto si è innescato dopo che l’ex Bonas di Avanti un Altro ha scritto un post su Instagram ritraendosi negli studi Mediaset e ringraziando l’amica Barbara d’Urso: “Grazie infinite a Barbara e a tutte le persone che ci hanno seguito a Live – Non è la d’Urso, per l’affetto che ci dimostrate e il coraggio che ci regalate, estasiata da tutte le vostre dimostrazioni di stima e solidarietà…”.

“Brutti frustati del cavolo”. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi su tutte le furie

Dopo aver visto il post qualcuno ha storto il naso, prendendo di mira lo scatto di Paola e sostenendo che abbia fatto largo uso di photoshop, addirittura modificando porte e muri immortalati nella foto. Dopo vari commenti di simile natura la Caruso è esplosa: “Per chi scrive ‘guarda i muri e ‘guarda le porte’, ma quanto rosicate? Girate un pochino Instagram e vedete che muri e che porte ci sono al posto di rompere i co…..ni in un post che parla di sentimenti e di vita personale. Brutti frustati del cavolo.” Quando ci vuole, ci vuole. Polemiche social a parte, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi sta vivendo i primi giorni con il neonato Michelino e all’orizzonte, dopo mesi di pesanti botta e risposta con l’ex Francesco, pare prospettarsi una riconciliazione.

L’ex di Paola Caruso non chiude le porte a una possibile riconciliazione: “Ho un cuore”

“Mi sono accorto solamente adesso dei numerosi messaggi che mi avete inviato in direct. Ho guardato i video della puntata di stasera (riferendosi a Live – Non è la d’Urso) e posso solamente dire che il tempo sistemerà ogni cosa. Ho un cuore e soprattutto un cervello, fortunatamente. Sistemeremo ogni cosa. Tempo al tempo”. Queste le parole di Francesco dopo aver ascoltato l’appello lanciato da Paola nel talk serale di Barbarella.