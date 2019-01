Paola Caruso furiosa con l’ex: “Senza vergogna”. Retroscena di Natale

Paola Caruso furiosa con l’ex, nuovo affondo: “Senza vergogna”. L’ex Bonas perde le staffe e svela il retroscena di Natale: “Ha raggiunto un’altra ragazza…”

Non si placa la querelle tra Paola Caruso e l’ex fidanzato Francesco, da cui l’ex Bonas di Avanti un altro aspetta un figlio. Dopo mesi di accuse e insinuazioni reciproche, nella giornata odierna la showgirl è tornata a tuonare. Stavolta non dal salotto televisivo di Barbara d’Urso, ma direttamente dal suo profilo Instagram, confezionando due Stories dai toni furenti. A far scattare la rabbia di Paola un filmato social pubblicato da Francesco, in cui ha mostrato un’abitazione. “La casa in cui dovevamo andare ad abitare noi, per me e il bambino, non era disponibile. Ora pare di sì – scrive la Caruso, ripostando il video dell’ex – Sempre più schifo, vomito di uomo, senza vergogna, senza valori”. Ma lo sfogo non è finito qui, visto che poi è stato svelato un retroscena ‘natalizio’.

“Per l’ennesima volta, prima di Natale, gli ho dato un’ulteriore chance di tornare”. La confidenza dell’ex Bonas di Avanti un altro

“Dimenticavo, per l’ennesima volta, prima di Natale, gli ho dato un’ulteriore chance di tornare, dimenticando tutto il male fatto al mio bambino e a me”, confessa Paola. “Altra presa in giro, visto che ha detto di venire in Calabria per vederci il 27. Invece ha raggiunto un’altra ragazza portandola al veglione”. La showgirl a questo punto riserva parole di fuoco anche alla famiglia di Francesco. Infine chiosa: “Il male che si fa agli altri innocenti torna sempre indietro, raddoppiato. Ricorda…”. Non si è fatta attendere la risposta social di Francesco: “La cattiveria dei buoni è pericolosissima. Gli altri la distribuiscono in dosi giornaliere, mentre chi la concentra ne fa strumenti esplosivi”. E ancora: “C’è chi crede di avermi messo a tacere perché non rispondo alle loro provocazioni… Dove l’ignoranza parla, l’intelligenza tace”. Pur non facendo il nome di Paola, difficile che i messaggi non siano rivolti a lei.

Paola Caruso incinta: il bambino nascerà a fine febbraio, già scelto il nome

Nonostante una serie di problemi personali, scaturiti dalla situazione delicata con il padre del futuro figlio, Paola Caruso sta portando avanti la gravidanza. Il bambino nascerà all’incirca a fine febbraio. Il nome è già stato scelto: Nicola, come il padre adottivo della soubrette. La 32enne è stata infatti adottata e fino ad oggi non ha mai conosciuto i suoi genitori naturali.