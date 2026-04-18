Paola Caruso fuori di sé nella notte: “Antonella Elia animale e psicopatica, me ne vado” (video)

Antonella Elia è la prima finalista del Grande Fratello Vip 8. Paola Caruso, nella notte, si è scagliata pesantemente contro la conduttrice, arrivando persino a darle della “psicopatica” e dell'”animale”. L’ex Bonas di Avanti un Altro è andata fuori di sé in giardino, dopo la conclusione della puntata in prime time su Canale 5. Ad ascoltare il suo sfogo c’erano Francesca Manzini, Raul Dumitras e Renato Biancardi, rimasti di stucco nell’udire le esternazioni della calabrese.

Grande Fratello Vip: sfogo inusitato di Paola Caruso contro Antonella Elia

“Tutte le mie cellule stanno impazzendo. Una donna violenta che usa le mani va in finale? Ma il pubblico come ha potuto votare per quella?”, ha dichiarato Caruso, che non ha proprio digerito che i telespettatori abbiano premiato Elia, facendole guadagnare la finale. “Se continua, io spacco tutta la casa. Sono avvelenata! Non va bene che questa è in finale, è schifoso, è vergognoso”, ha proseguito l’ex Bonas.

E ancora: “Lei deve andare a casa e invece è diventata finalista”. A un certo punto sono addirittura partiti gli insulti. “Hanno premiato una psicopatica”, ha tuonato Paola, sostenendo che è stata premiata una persona “che in una società normale verrebbe emarginata”. “Quella è psicopatica totale. Hanno mandato in finale una donna che in una società normale verrebbe messa in un angolo e a cui viene detto ‘tu stai ferma lì’. Ai vostri figli fareste frequentare una donna così? Io a mio figlio mai”, ha aggiunto.

Dichiarazioni forti e fuori luogo. Caruso è stata un fiume in piena: “Qui finisce male. Lei può spaccare i cocchi, ma poi inizio io. Da che sto sul piedistallo, poi scendo e faccio una strage”. Ha persino definito la coinquilina un animale: “Io speravo di mandarla a casa quest’animale! Sono avvelenata. Il mio cane si comporta meglio di lei”.

FATE GIRARE QUESTO VIDEO,PERCHÉ PAOLA STA DICENDO VERAMENTE COSE GRAVI VERSO ANTONELLA,E TRANNE RENATO,FRANCESCA E RAUL NON HANNO DETTO NIENTE#gfvip pic.twitter.com/q8jozluexM — 𝓝𝓪𝓽𝓪𝓼𝓬𝓲𝓪 🦅📢 (@NatasciaE30) April 17, 2026

Caruso minaccia di andarsene

Ha proseguito dicendo che a suo avviso Elia avrebbe dovuto essere squalificata dopo il fatto del lancio dei cocchi. Ha poi fatto menzione al regolamento dicendo che se un concorrente ha un comportamento “aggressivo e violento” verso gli altri deve essere accompagnato alla porta. “Ci minaccia, fa minacce continue. Tutto quello che fa è diseducativo. Che bel messaggio, che le persone violente vanno avanti”, un altro passaggio del suo sfogo.

L’ex Bonas ha poi minacciato di abbandonare il gioco, dicendosi “schifata” e rincarando ulteriormente la dose nei confronti della conduttrice: “Non voglio stare qui con quest’animale, quella violenta, psicopatica. Non voglio percepire la sua negatività, la sua psicopatia. Io me ne vado a casa da mio figlio, ma cosa sto a fare qui?! Non esiste al mondo, io esco. Quella è una pazza vera, io sono sconvolta, voglio andarmene davvero“.

Caruso vuole querelare Antonella Elia

Poco prima di dirigersi in giardino e sfogarsi, Caruso ha avuto un altro momento di rabbia. Tutto ha avuto inizio quando Francesca Manzini, Adriana Volpe, Marco Berry e Raimondo Todaro hanno proposto di fare un brindisi per Antonella Elia nominata prima finalista del reality. “No, io non brindo per nessuno. È uno schifo quello che è successo stasera“, ha chiosato Caruso, che ha poi fatto sapere di avere intenzione di querelare Elia. Motivo? Una frase detta da quest’ultima un paio di settimane fa, durante le nomination. “Zitta, ti do uno schiaffo”, scandì Antonella rivolgendosi a Paola. Certo non una carineria, ma nemmeno una frase da codice penale. Eppure L’ex Bonas ha continuato a parlare di avvocati:

“Vince lei, grande esempio di educazione, umanità, intelligenza, comunità, grande cuore ed equilibrio psicofisico. Vinci, così poi me li dai in avvocati i soldi che vinci. Ti auguro di vincere, così poi pagherai il mio avvocato. Brindate alla sua vittoria, così mi dai i soldi. Il caso non sussiste perché non mi ha menato? Mi ha minacciata. Lo deciderà un giudice, la porto in tribunale. C’è un giudice preposto che decide queste cose. Tanto vincerà e avrà i soldi. Vincerà 100.000 euro, 50.000 li darà in beneficenza“.

Elia, udita la minaccia, è scoppiata a ridere: “Ma sta male questa. La cosa degli avvocati fa troppo ridere“. Un’uscita che ha irritato ancor più Caruso: “Ride bene chi ride ultimo, te la vedrai con i miei avvocati! Ma non ti vergogni? Ma tu non ti fai schifo per quanto sei viscida? Sono disgustata. Tu sei una poveretta. Il problema è chi ti ha votato, quelli che ci sono fuori, quello è orribile. Tu sei sola, triste, sei catatonica e quindi il pubblico ti sostiene per quello. Inutile tentare di togliere dal fango un maiale, perché tanto torna sempre lì“. Elia ha risposto con sarcasmo: “Mi ha dato del maiale. Quindi un maiale ha vinto come primo finalista, bene“.