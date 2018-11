Paola Caruso, frecciatina all’ex: rapporti ancora tesi col padre del suo bambino

Paola Caruso, frecciatina all’ex fidanzato Francesco: i follower chiedono notizie sul papà del bambino e lei risponde

Non è sicuramente un periodo sereno da un punto di vista sentimentale per la showgirl Paola Caruso. L’ex Bonas di Avanti Un Altro, dopo aver scoperto di essere incinta, ha dichiarato di essere stata abbandonata dal padre del suo bambino. Il fidanzato Francesco (ora ex), stando alla versione di Paola, le avrebbe voltato le spalle dopo pochi giorni dall’annuncio della gravidanza. Da quando tutto questo è accaduto, ad oggi, le cose non sembrerebbero ancora essere cambiate in meglio. Tra Paola Caruso e Francesco i rapporti sembrerebbero ancora tesi. A conferma di ciò l’ultimo commento lasciato dalla showgirl su Instagram che, a chi le ha chiesto notizie sul padre del bambino, ha risposto con una chiara frecciatina.

Paola Caruso torna a parlare dell’ex fidanzato Francesco: il papà del mio bambino? “Si fidanza una volta a settimana”

Sotto il post in cui Paola Caruso ha condiviso il momento in cui a Pechino Express ha scoperto di essere incinta, un fan nelle ultime ore le ha chiesto: “Ma il papà che fine ha fatto?”. A questo commento, allora, la Caruso ha replicato senza troppi giri di parole (palesando ancora un certo malcontento nei confronti dell’ex fidanzato Francesco). La showgirl, d’altronde, non ha mai nascosto il suo rammarico nei confronti di quest’ultimo. Il padre del suo bambino? “Si fidanza una volta a settimana” ha scritto la bella ed esuberante Paola.

Paola Caruso contro l’ex fidanzato Francesco, lui replica: “Le cose sono andate diversamente”

Dopo l’intervista rilasciata da Paola Caruso a Chi, dove appunto l’ex Bonas raccontava di essere stata abbandonata dal padre del suo bambino, l’ex fidanzato Francesco sui social è intervenuto per dire la sua. “Come in tutte le cose, bisognerebbe sentire le due versioni. Io posso solo dire che non è vero nulla di quello che stanno dicendo sul mio conto, perché le cose sono andate diversamente e soprattutto nessuno è scappato” ha scritto lui si Instagram.