Paola Caruso emoziona tutti: “Ho trovato il senso della mia vita”

Paola Caruso fa emozionare tutti con le sue parole dedicate al figlio

Paola Caruso è una donna di una dolcezza e sensibilità incredibile. Da quando è diventata madre, poi, la sua vita è totalmente cambiata. Il suo Michelino, infatti, le ha portato tanta di quella gioia che le ha fatto lasciare alle spalle il suo passato non proprio roseo. Paola, infatti, è stata lasciata dal suo fidanzato proprio dopo poco che aveva scoperto di essere incinta. Da ciò che si racconta, pare che il ragazzo non si sia più interessato a lei e che, sfortunatamente, non abbia ancora incontrato il suo figlioletto. Per le donne italiane, Paola Caruso è diventata un vero e proprio simbolo. La showgirl infatti ha pienamente dimostrato che una donna può farcela da sola, e può andare avanti anche contando solamente sulle sue forze. Pur essendo sola, Paola ce l’ha fatta, è riuscita a prender casa e ad occuparsi di suo figlio senza fargli mancare nulla. La Caruso tiene davvero tanto al suo piccolino, tant’è che pare abbia anche rifiutato di partecipare alla versione spagnola del Grande Fratello Vip.

Paola Caruso e le parole dedicate al figlio che commuovono tutti

Oggi il piccolo Michele compie 6 mesi e la sua mamma ha pensato di dedicargli delle parole che hanno davvero fatto emozionare tutti i suoi follower. “Oggi sono 6 mesi…6 mesi di un amore indescrivibile…6 mesi in cui ho trovato il senso della mia vita…ti amo figlio mio”, ha scritto Paola Caruso postando una meravigliosa foto del suo piccoletto. Sono tanti gli auguri che Michelino ha ricevuto da parte dei fan della mamma e tra di loro ci sono anche nomi famosi come, per esempio, Marco Carta che ha scritto: “È un amore”.

Paola Caruso e Moreno Merlo stanno ancora insieme?

Questo 2019 ha portato a Paola Caruso anche molta fortuna. L’ex Bonas di Avanti un Altro, infatti, sembra aver finalmente trovato l’amore. La bionda trentaquattrenne attualmente fa coppia con Moreno Merlo, ex tentatore di Temptation Island, e le cose tra di loro sembrano andare veramente bene.