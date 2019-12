Paola Caruso e l’ex Francesco: Instagram, lei ‘apprezza’. I fan mormorano

Paola Caruso e Francesco Caserta: l’ex Bonas ‘apprezza’ sui social, cosa sta succedendo tra i due ex

Paola Caruso, che succede con Francesco Caserta? La showgirl, che di recente è stata chiacchieratissima per la fine burrascosa della love story con Moreno Merlo, è tornata a fare degli apprezzamenti digitali per Caserta, altrimenti detto ha piazzato dei like su Instagram a favore dell’imprenditore. Ricordiamo che con quest’ultimo, che è il padre di Michelino, l’ex Bonas di Avanti un altro ha rapporti piuttosto tesi, per usare un eufemismo. Francesco non ha mai riconosciuto il neonato e Paola, prima di cadere nel guazzabuglio che l’ha vista protagonista con Merlo, ha lanciato diversi sos televisivi per riuscire a riappacificare il rapporto con Caserta per il bene del bebè. Ora c’è un piccolo spiraglio, forse…

Paola e la sorpresa di Natale: Michelino conosce il fratello

Negli ultimi due post pubblicati su Instagram da Francesco, a gran sorpresa, sono apparsi due bei like della Caruso. Piccoli gesti che però non sono sfuggiti ad alcuni fan. Ci si chiede infatti se i due stiano cercando di ricucire. Chissà… Ricordiamo che solo pochi giorni fa la showgirl ha reso noto di aver ricevuto un bellissimo regalo. “Io e Michelino abbiamo ricevuto un bel regalo di Natale, il più bello che potevamo augurarci. Michele e Gabriele insieme super fratelli”, ha scritto Paola. E Gabriele è l’altro figlio di Francesco…

Paola Caruso e la vicenda burrascosa con Moreno Merlo

Era stata la stessa Caruso a rivelare in tv che Michelino ha un fratello. “Mio figlio ha un fratello”, confidava la showgirl da Barbara d’Urso. Resta da capire se i rapporti con Francesco siano migliorati di recente. Se così fosse sarebbe una buona notizia per Paola che, come è risaputo, nelle scorse settimane è stata al centro del gossip per la vicenda che l’ha vista imperversare sul piccolo schermo, nei salotti ‘d’ursiani’, con l’altro suo ex, Moreno Merlo. Tra i due sono volati gli stracci e una stretta di mano in segno di pace appare molto lontana.