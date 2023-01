Paola Caruso è uscita dall’ospedale ma il dramma continua

Paola Caruso è tornata a casa. Il ricovero della soubrette calabrese è stato piuttosto breve. A dare l’annuncio la diretta interessata con una storia su Instagram. L’ex Bonas di Avanti un altro aveva subito solo l’altro ieri un crollo psico-fisico che l’aveva spinta a rivolgersi ad una struttura ospedaliera. La 37enne di Catanzaro ha ammesso di non essere riuscita a reggere il periodo difficile che sta attraversando per via dei problemi gravi di salute di suo figlio Michele (nato dalla relazione con l’imprenditore Francesco Caserta che, però, dopo la nascita del bimbo nel 2019, non si è mai preso cura di lui).

“Finalmente a casa con il mio amore. Ho bisogno di tanto riposo, grazie a tutti per le chiamate e i messaggi di sostegno. Ci rimetteremo presto, siamo uno la forza dell’altro”, ha scritto Paola Caruso su Instagram. Tanti i fan che hanno cercato, anche solo con un commento di incoraggiamento, di stare vicino all’ex naufraga dell’Isola dei Famosi. Ad oggi la soubrette non ha ancora parlato apertamente della disgrazia che ha cambiato per sempre la sua vita e quella del piccolo Michelino.

Cosa si sa della malattia del figlio di Paola Caruso

Pochi giorni fa Paola Caruso aveva parlato per la prima volta dei problemi di salute di suo figlio, raccontando che circa una mese fa, mentre si trovava in Egitto, a Sharm el-Sheikh, è stata costretta a rientrare d’urgenza in Italia. A Michele è capitata una “disgrazia” ha sottolineato l’opinionista di Barbara d’Urso, aggiungendo che il bimbo ha iniziato a fare diverse terapie che andranno avanti anche nei prossimi mesi.

La Caruso ha preferito non entrare nello specifico della malattia che ha colpito il bambino. Sulla questione al momento non si sa quasi nulla. Paola ha solo lasciato un piccolo indizio nei giorni scorsi. Una sua fan, che la stava difendendo dagli attacchi di alcuni leoni da tastiera su Instagram, ha ipotizzato che forse Michele potrebbe avere dei problemi di tipo neurologico.

“Una persona intelligente”, il commento dell’ex Bonas di Avanti un altro. Non chiaro se l’intervento della showgirl sia riferito nello specifico all’ipotesi del problema neurologico oppure più in generale al fatto che la fan abbia preso le sue difese contro gli odiatori del web.

Quel che è certo e che la Caruso ha ribadito a più riprese che Michelino dovrà affrontare un percorso di cure per diverso tempo. Nessuna dichiarazione sulla vicenda è invece stata rilasciata dal padre del bimbo, Francesco Caserta.