Crollo fisico ed emotivo per Paola Caruso, ex Bonas di Avanti un altro e volto noto dei salotti di Barbara d’Urso, nonché ex naufraga de L’Isola dei Famosi. La 37enne di Catanzaro, nelle scorse ore, è stata ricoverata in ospedale. Lei stessa lo ha reso noto, pubblicando una Story sul proprio profilo Instagram e spiegando di non essere riuscita a reggere il periodo difficile che sta attraversando per via dei problemi gravi di salute di suo figlio Michele (il piccolo è nato dalla relazione con l’imprenditore Francesco Caserta che, però, dopo la venuta alla luce del bimbo nel 2019, non si è mai preso cura del frutto d’amore).

“Dalla disgrazia di Michele non mi sono più ripresa, il mio corpo ha avuto un trauma troppo grande. Ho cercato di essere forte per mio figlio che ha solo me. Ho passato un periodo troppo brutto, anzi il più brutto della mia vita. E ancora continua. Ma sono umana e stavolta sono crollata”. Così Paola Caruso, a commento di una foto in cui la si vede sdraiata su un lettino ospedaliero dopo aver fatto una flebo.

Cosa si sa della malattia del figlio di Paola Caruso

Pochi giorni fa la showgirl aveva parlato per la prima volta dei problemi di salute di suo figlio, raccontando che circa una mese fa, mentre si trovava in Egitto, a Sharm el-Sheikh, ha dovuto rientrare d’urgenza in Italia. A Michele è capitata una “disgrazia” ha sottolineato, aggiungendo che il bimbo dovrà fare molte terapie.

La Caruso ha preferito non entrare nello specifico della malattia che ha colpito il figlio. Sulla questione, al momento non si sa quasi nulla. Paola ha solo lasciato un piccolo indizio nei giorni scorsi. Una sua fan, che la stava difendendo dagli attacchi di alcuni leoni da tastiera su Instagram, ha ipotizzato che forse Michele potrebbe avere dei problemi di tipo neurologico.

“Una persona intelligente”, il commento dell’ex Bonas di Avanti un altro. Non chiaro se l’intervento della showgirl si sia riferito nello specifico all’ipotesi del problema neurologico oppure più in generale al fatto che la fan abbia preso le sue difese contro gli odiatori del web. Quel che è certo e che la Caruso ha ribadito a più riprese è che ‘Michelino’ dovrà affrontare un percorso di cure per diverso tempo. Nessuna dichiarazioni sulla vicenda è invece stata rilasciata dal padre del bimbo, Francesco Caserta.