Paola Caruso e Socci, Dario contro il gossip: “Versione che non è mia”

È arrivata al capolinea la storia d’amore tra Paola Caruso e Dario Socci: i due si sono lasciati. L’ex Bonas di Avanti un Altro lo ha annunciato sui social e il punto messo alla sua storia con il pugile risalirebbe a giugno scorso, ma solo di recente i due si sono sentiti pronti a parlarne e a condividere l’accaduto con i loro follower. Paola ha spiegato che si sono lasciati solo dopo aver capito che non c’erano i presupposti per un percorso comune. Quindi, a un certo punto, si sarebbero resi conto di non essere fatti l’uno per l’altra. In una recente lettera pubblicata dal settimanale DiPiù, il pugile ha chiesto una seconda chance all’ex concorrente de L’Isola dei Famosi.

Peccato che abbia intrapreso una strada inedita, non risparmiando critiche a Paola Caruso. A detta sua, sarebbe stata troppo concentrata sul suo essere madre, lasciando in disparte il suo essere compagna. Giorno dopo giorno si sarebbero allontanati anche se la passione ha continuato a legarli. Forse, per vivere un amore unicamente passionale non era abbastanza per Socci. La lettera si è conclusa con la richiesta di un’altra possibilità alla loro storia d’amore, non immediata ma futura.

Sono diverse le fanpage su Instagram dedicate a Paola Caruso. Una di queste ha pubblicato: “Dario Socci vuole riconquistare Paola Caruso, ma rivela che…”. Il pugile ha rotto il silenzio e ha commentato:

“Io non ho criticato nessuno, questa è una versione tutta da gossip che non è affatto mia. Paola sa quello che penso di lei”

Questo significa che la lettera pubblicata sulla rivista DiPiù non l’ha scritta lui di suo pugno e molte cose dette sono frutto dell’immaginazione? Lo sfogo socia dell’uomo lascia davvero spiazzati.

Paola Caruso poco fortunata in amore: tutte le sue storie fino all’addio a Dario Socci

Lo scorso aprile Paola Caruso aveva annunciato di aver trovato l’amore: Dario Socci, pugile professionista soprannominato The Italian Trouble. La loro storia sembrava procedere a gonfie vele e, invece, si è conclusa precocemente. In passato la Caruso è stata tutt’altro che fortunata in amore.

Ha avuto diverse storie con volti di Uomini e Donne, come Daniele Interrante e Lucas Peracchi, ma quella più importante è stata con Francesco Caserta da cui è nato due anni fa il figlio Michele. Pochi mesi dopo la nascita del bambino, si legò a Moreno Merlo, uno dei tanti tentatori che hanno cercato fama a Temptation Island.