Paola Caruso dramma in vacanza: “Una disgrazia per mio figlio”

Momento buio per Paola Caruso. Dopo giorni e giorni di silenzio la soubrette calabrese è riapparsa su Instagram dove, con il volto piuttosto provato, ha accennato al dramma che ha stravolto la sua vita nell’ultimo periodo. Dramma che ha coinvolto il figlio Michele, nato nel 2019 dal rapporto ormai naufragato con l’imprenditore Francesco Caserta.

Paola Caruso su Instagram ha spiegato la faccenda, parlando di un fatto piuttosto grave, senza però fornire troppi dettagli perché ci sono degli accertamenti in corso:

“Non sto più pubblicando sui miei social per una ragione molto importante: eravamo a Sharm con mio figlio e siamo dovuti rientrare in Italia d’urgenza per una disgrazia che è successa a Michele. È un mese che facciamo accertamenti e terapia e faremo molta terapia per tanto tempo. Ringrazio tutti quelli che mi hanno scritto perché sono sparita. È un periodo molto delicato per me e mio figlio. Per ora non me la sento di dire di più anche perché ci sono delle azioni in corso, sono successe delle cose gravissime”