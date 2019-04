Paola Caruso ha ritrovato la mamma biologica: prime parole dopo la verità

Paola Caruso, che scoop a Live-Non è la d’Urso. L’ex Bonas di Avanti un Altro! ha ritrovato la mamma biologica

Tutta Italia stava aspettando questo momento, e ieri sera in diretta a Live-Non è la d’Urso, Paola Caruso ha avuto la conferma che cercava da tanto tempo: Imma, la donna che aveva raccontato la sua storia, è la sua mamma biologica. Una notizia davvero incredibile quella data nel nuovo programma di Barbara d’Urso. Il test del dna è positivo e Paola ha ritrovato quella mamma che non ha mai avuto al suo fianco. Ricordiamo però che la showgirl ha già una mamma, la donna che l’ha adottata insieme al marito alla sua nascita, ma la sua vita ora è cambiata per sempre. Soprattutto ora che sta vivendo un periodo no con il papà del suo Michelino. La Caruso dopo giorni di silenzio è tornata a parlare sui social, ringraziando la d’Urso e svelando i suoi sentimenti.

Paola Caruso: il test del dna è positivo. Le sue prime parole

Un vero miracolo quello che ha visto protagonista Paola Caruso. L’emozione nello studio di Live-Non è la d’Urso è stata tanta e neanche la padrona di casa è riuscita a trattenere le lacrime. “A volte i miracoli accadono“, ha commentato Paola su Instagram, dopo 34 anni dalla sua nascita ha potuto conoscere e riabbracciare la mamma, la signora Imma. Ma ora si cerca il padre. Da quello che Imma ha raccontato in più riprese alla d’Urso e al pubblico, il suo ex fidanzato, papà di Paola, è un calciatore che militava nel Catanzaro prima della nascita della Caruso. Se la signora Imma, nella scorsa puntata di Live, non se l’è sentita di rivelare il suo nome, Barbara d’Urso invece annuncia grandi novità. “Vi terremo aggiornati“, ha promesso al suo pubblico, anche perché: “Ora c’è un uomo che sa di avere una figlia, che Paola è sua figlia!“.

Paola Caruso conosce la mamma biologica: non ci sono più dubbi

Non ci sono più dubbi: Paola Caruso ha ritrovato dopo 34 anni la sua mamma biologica. Il test del dna non sbaglia e la signora Imma è quella ragazza che nel 1985 l’ha partorita. Una storia davvero incredibile quella dell’ex Bonas. Ad Imma infatti era stato riferito dalla madre che la bambina che aveva dato alla luce era morte dopo il parto, ma lei ne era sicura, la sentiva viva e ora l’ha ritrovata. “Il cuore di una mamma lo sa“, Imma aveva riconosciuta sua figlia negli occhi di Paola, durante una puntata di Domenica Live. Ora la Caruso non è più sola, troverà sostegno e aiuto nella sua mamma biologica per il piccolo Michele, il figlio avuto dall’ex compagno Francesco Caserta.