Paola Caruso contro tutti: il gesto dopo la fine de La Pupa e il Secchione

Poco fortunata l’esperienza di Paola Caruso a La Pupa e il Secchione 2022. Esperienza che difficilmente la diretta interessata ricorderà con belle parole. Via Instagram Francesco Chiofalo ha svelato un curioso aneddoto sull’ex Bonas di Avanti un altro. Pare che dopo la fine del programma condotto da Barbara d’Urso e in onda su Italia Uno la soubrette calabrese abbia bloccato tutti gli altri concorrenti su Instagram.

Lenticchio ha confidato ai suoi follower di non aver compreso fino in fondo il gesto di Paola Caruso, che è stata squalificata a La Pupa e il Secchione per aver aggredito fisicamente Mila Suarez. Chiofalo ha fatto così sapere:

“Sono rimasto in ottimi rapporti con tutti i concorrenti del programma. Sento chi più, chi meno, però più o meno li sento tutti, tranne Paola Caruso. Lei ha deciso di bloccare su Instagram tutti quanti noi concorrenti de La Pupa e il Secchione, sinceramente non ne ho capito il motivo. Forse ce l’ha con noi per qualche motivo suo che io non so”

Al momento l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi non ha ancora replicato alle parole di Francesco: in questi giorni Paola Caruso è volata a Parigi con il figlio Michelino e alcuni amici per una breve vacanza a Disneyland Paris, tra divertimento e relax.

Il percorso di Paola Caruso a La Pupa e il Secchione

Il percorso di Paola Caruso a La Pupa e il Secchione Show 2022 è stato piuttosto travagliato. La 36enne non è riuscita ad entrare nella villa subito a causa di un problema di salute riscontrato durante il periodo di quarantena richiesto dalla produzione della trasmissione Mediaset. Un problema di allergia che ha bloccato l’ingresso di Paoletta per settimane.

Quando poi è riuscita ad entrare in gioco la Caruso si è subito messa in mostra per il suo carattere esuberante e fumantino. Dopo una sola puntata è stata però squalificata da Barbara d’Urso e gli altri produttori. Il motivo? Dopo un’accesa lite con Mila Suarez ha aggredito fisicamente la modella marocchina, ex fidanzata di Alex Belli. Un gesto che ha lasciato tutti senza parole e che ha portato all’addio definitivo di Paola.

Il suo secchione – il giornalista e ricercatore Edoardo Baietti – è finito così accanto a Marialaura De Vitis, l’ex fiamma di Paolo Brosio. I due, nonostante i vari problemi, sono riusciti a creare una certa sintonia e a vincere l’ultima edizione de La Pupa e il Secchione.