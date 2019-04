Paola Caruso, 42 giorni dopo il parto: bufera sulla foto, lei sbotta

Paola Caruso, la foto del post partum (“Sono passati 42 giorni”) scatena la bufera. Attacchi alla neo mamma (“Da evitare”) che si spiega e replica a muso duro

A poco più di quaranta giorni dal parto del piccolo Michelino, Paola Caruso si è presentata su Instagram con una foto sensuale e prorompente: in intimo rosa mentre è sdraiata placidamente sul letto. La decisione dell’ex Bonas di Avanti un Altro di pubblicare una simile istantanea non è però piaciuta ad alcuni suoi follower, che si sono riversati sotto al suo profilo esternando del malumore. Un fatto che è andato di traverso alla showgirl che, dopo aver letto una sequenza di messaggi a lei rivolti non proprio teneri, ha scelto di rispondere direttamente ai biasimi, spiegando il suo punto di vista e attaccando a muso duro i ‘moralisti’ che le hanno puntato contro il dito.

L’ex Bonas di Avanti un Altro non ci sta: “Siete veramente fuori”

“Post partum, remise en forme. Sono passati 42 giorni dal parto, che ne dite? State seguendo tutte le mie dritte nelle storie per arrivare top all’estate?”. Questo il messaggio di Paola a corredo dello scatto criticato da una parte dei suoi ‘seguaci’ (qui la foto). Ecco alcuni commenti a caldo: “Me la sarei risparmiata”, “Non è il caso di fare una foto del genere”, “Da evitare proprio…” Una parola tira l’altra ed ecco che è intervenuta la diretta interessata: “A tutte le persone che mi stanno criticando; perché una mamma non può essere sensuale? Perché una mamma non può essere fiera dei sacrifici che fa per ritornare in forma? Quindi farsi una foto in cui si piace?”. Infine la Caruso chiosa: “Ma siete veramente fuori tutti? Ma che cosa c’avete in testa?”.

Paola e l’ex fidanzato: la situazione

La vita di Paola Caruso ha avuto un forte e positivo cambiamento dopo la nascita del piccolo Michelino che, almeno per ora e da quanto trapelato, non ha conosciuto il papà. Ricordiamo che l’ex Bonas ha fatto sapere alla stampa che il padre è Francesco, un imprenditore calabrese e suo ex fidanzato, con cui si è creato un clima molto teso. Circa un mese fa, però, si è aperto uno spiraglio. Francesco ha fatto sapere attraverso i suoi canali social di “voler sistemare tutto“.