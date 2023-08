Paola barale svela gli altarini di Ballando: bordate allo show

Ballando con le Stelle ripartirà ad ottobre, sempre in prima serata su Rai 1. Due, al momento, sono i concorrenti annunciati in vista della prossima edizione: Ricky Tognazzi e Rosanna Lambertucci. In attesa di scoprire quali altre novità ci riserverà il talent condotto da Milly Carlucci, un’ex partecipante è recentemente tornata a parlare della sua esperienza sulla pista di Ballando.

Paola Barale torna a parlare di Ballando con le Stelle

Si tratta di Paola Barale, che ha preso parte alla scorsa edizione di Ballando con le Stelle, in coppia con Roly Maden. Ospite di Liberrima Lecce, la conduttrice televisiva ha parlato del suo libro Non è poi la fine del mondo, togliendosi anche qualche sassolino dalla scarpa in merito alla sua esperienza nello show di Rai 1. Paola Barale, in particolare, ha espresso il suo dispiacere nel vedere come Ballando non fosse come gli era inizialmente sembrato, pensando fosse meno “gossipparo” di quello che poi, a detta sua, è stato:

“Il sabato sera la gente vuole rilassarsi e Ballando con le Stelle italiano, l’anno scorso, è stato veramente pesante e io non ho aderito a questo perché è diventato gossip e quindi non è andato come avrei voluto io perché questa cosa mi ha impedito molto di esprimermi. Dall’altra parte sono molto felice di averlo fatto perché il ballo fa benissimo.

Poi ha continuato:

“Da un certo punto di vista mi ha fatto bene, dall’altro sono rimasta un po’ dispiaciuta perché lo pensavo diverso. Io avevo deciso di accettare perché mi sembrava un programma meno ‘gossipparo’ e invece l’anno scorso lo è stato“.

Paola si è espressa anche sulla giuria: “Il giurato con cui andavo più d’accordo? Nessuno” ha detto. Secondo lei, inoltre, come concorrente non era funzionale al programma, perché non in grado di dare, in termini di intrattenimento, quello che loro volevano: “Quando mi dicevano che ballavo male loro volevano che io mi arrabbiassi, invece io dicevo ‘hai ragione’“. Paola, infatti, si è definita come una persona molto riservata, non amante del gossip: “Visto che mi paghi, ma sfruttami per quello che ti posso dare, no?! Se tu insisti fai male” ha concluso.

Paola Barale, come detto, prese parte a Ballando con le Stelle in coppia con Roly Maden. I due vennero eliminati nel corso della sesta puntata, insieme alla coppia formata da Dario Cassini e Lucrezia Lando. Nella decima puntata, in occasione del ripescaggio, Paola e Roly furono costretti a ritirarsi a causa di un’infortunio da parte della conduttrice televisiva.

Paola Barale a La pupa e il secchione? L’indiscrezione

Per Paola Barale si era inizialmente vociferata un’esperienza come opinionista nella nuova edizione del Grande Fratello Vip su Canale 5, in un tandem che avrebbe visto coinvolto anche Giuseppe Cruciani. Alla fine, però, Mediaset ha scelto di virare su Cesara Buonamici, volto del Tg5, come unica opinionista. Per Paola, tuttavia, potrebbe esserci un’opportunità in un altro programma dell’emittente. Recenti indiscrezioni, infatti, la vedrebbero coinvolta, nel ruolo di giudice, a La pupa e il secchione, guidato da Enrico Papi (reduce dall’esperienza come opinionista a l’Isola dei Famosi).