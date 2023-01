Paola Barale, 55 anni (ne compirà 56 il prossimo 28 aprile), è stata ospite a Verissimo, da Silvia Toffanin, parlando di un paio di argomenti tabù, quali la menopausa e i rapporti intimi delle donne single. La showgirl di Fossano ha dichiarato senza preamboli di essere andata in menopausa presto rispetto alla media, spiegando che non c’è nulla di cui vergognarsi e tantomeno da nascondere visto che tale cambiamento del corpo femminile altro non è che una tappa naturale dell’esistenza di qualsiasi donna. Il ragionare dell’ex concorrente di Ballando con le Stelle (è stata protagonista dell’ultima edizione dello show di Milly Carlucci) ha trovato il plauso della padrona di casa del rotocalco che ha elogiato l’ospite.

Paola Barale parla a ruota libera della menopausa

“Tu sei una delle poche donne che non ha paura a parlare della menopausa”, ha sottolineato Silvia Toffanin, dando il via al discorso della Barale la quale ha abbattuto il tabù legato alla tematica:

“Perché non bisognerebbe parlarne? Le cose devono essere viste come normali, la menopausa è una tappa normale della vita. Io ci sono andata abbastanza presto. Uno si immagina poi una donna in menopausa decrepita e che non abbia più una vita intima. Certo è un cambiamento, ma pure dai 20 ai 40 anni ci sono cambiamenti. Se una già si fa le paranoie, la vive malissimo. Ma non è una malattia, è un cambiamento, il corpo cambia e ci si deve convivere”.

“Chapeau”, ha esclamato la Toffanin. La showgirl ha incassato il complimento con il sorriso. Dopodiché la conduttrice ha provato a scavare nella vita sentimentale della Barale, domandandole se ci sia un lui nella sua vita in questo momento. Paola ha preso la palla al balzo per spiegare che una donna, nonostante non abbia un fidanzato e sia in menopausa, può avere una vita di ‘letto’ attiva.

“E a proposito di vita intima? L’amore? Qualcuno che ti regala un sorriso?”, ha incalzato la presentatrice di Verissimo. “Certo che c’è – la secca risposta di Paola -. Anche parlare di questo tabù è importante. Perché io donna single non posso trovare una persona che mi può provocare un interesse fisico, anche se non è il mio fidanzato? Viva la vita”. “Brava, divertiti!”, la chiosa entusiasta della Toffanin. Insomma, la Barale, anche se non ha un marito e tantomeno un compagno al momento, non se ne sta certo a girarsi i pollici.

Paola Barale, zero domande sugli ex e su Ballando con le Stelle: scelta azzeccata

Nel corso dell’intervista a Verissimo non si è toccato l’argomento ex (la showgirl è stata sposata con Gianni Sperti ed ha vissuto una lunga relazione con il modello israeliano Raz Degan). E non si è nemmeno parlato della sua esperienza recente a Ballando con le Stelle, programma della concorrenza. Una scelta azzeccata quella di Silvia Toffanin e dei suoi autori visto che di entrambi gli argomenti se ne è parlato già a più non posso.