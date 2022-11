Retroscena e spifferi: il magazine Oggi, nella rubrica ‘Forse non tutti sanno che’, a cura di Alberto Dandolo, scrive che, nel dietro le quinte di Ballando con le Stelle, alcune richieste di Paola Barale starebbero facendo storcere il naso a qualcuno. Ma che succede? Che cosa avrebbe fatto la showgirl di Fossano? Si mormora che sia assai esigente con la sartoria e che siffatta sua puntigliosità avrebbe innescato mugugni sia tra gli addetti ai lavori sia tra gli altri concorrenti. Il settimanale diretto da Carlo Verdelli racconta di una Barale attentissima al suo abbigliamento da portare in pista al punto che non solo si avvale delle sarte e dei sarti della trasmissione, ma pure di un suo stylist personale scelto ad hoc per lo show. Ebbene? Qual è il problema?

Il problema sarebbe che cotanta meticolosità nell’agghindarsi avrebbe messo “sotto pressione la sartoria“ di Ballando con le Stelle, la quale sarebbe “costretta a lunghe ore di lavoro per assecondare le aspettative della showgirl” che farebbe giungere le proprie richieste tramite appunto il suo styllist personale. Il punto è che la sartoria del talent show timonato dalla sempreverde Milly Carlucci, laddove si ritrova a sgobbare tanto per un capo, inevitabilmente deve togliere tempo ad un altro abito. Ed è per questo che, sempre secondo la ricostruzione del settimanale Oggi, gli altri concorrenti del gioco avrebbero iniziato a bofonchiare.

“Tutto ciò sta innervosendo anche gran parte del cast che, a causa di Paola, vede sottrarsi tempo e attenzioni da parte delle brave sarte di mamma Rai”, conclude la rivista. Per quel che invece riguarda il percorso artistico della Barale nello show, al momento parecchi applausi. La showgirl sta convincendo ed è una delle favorite per la vittoria finale.

Gabriel Garko operato al braccio: l’attore non ha intenzione di abbandonare Ballando con le Stelle

Altro grande favorito per salire sul gradino più alto del podio è Gabriel Garko, che però è incappato in un brutto infortunio al braccio tanto che è stata necessaria una operazione chirurgica per risolvere il problema sopraggiunto. L’intervento è stato effettuato pochi giorni fa a Roma. Il divo non è intenzionato a lasciare Ballando, Milly lo aspetta a braccia aperte. Probabile che in qualche modo si troverà una soluzione per non rinunciare all’attore torinese.