Ballando con le Stelle, Gabriel Garko si opera: cosa succede ora

Il noto attore ha aggiornato i suoi seguaci via social, confermando che si dovrà presto sottoporre ad un’operazione al tendine: ecco i suoi programmi per i prossimi giorni

Arriva nel pomeriggio un nuovo importante aggiornamento sulle condizioni di salute di Gabriel Garko, attualmente concorrente di Ballando con le Stelle 2022. Un paio d’ore fa l’attore ha annunciato via social (affiancato da Milly Carlucci e dalla sua compagna di ballo Giada Lini) di aver scoperto qual è “l’inghippo” che tanti problemi gli ha causato nei giorni scorsi, facendo sì che arrivasse sull’orlo del ritiro dal programma.

In base alla spiegazione di Garko, il concorrente durante le prove dei giorni scorsi (finite malisssimo!) si è rotto un tendine del braccio. Una condizione piuttosto seria, che lo costringerà ad un’operazione chirurgica che si svolgerà mercoledì prossimo. Questo significa che sabato prossima l’attore sarà regolarmente presente in puntata. seppure si troverà obbligato a regalare al pubblico un’esibizione strutturata ad hoc per non farlo affaticare troppo.

Alla luce delle dichiarazioni di Garko, ad ogni modo, sorge un dubbio. L’annuncio è arrivato oggi, mercoledì 2 novembre. Di quale “mercoledì prossimo” stava parlando, dunque? Forse del 9 novembre? Non è dato sapere, la comunicazione non è stata delle più chiare. Può essere che il messaggio sia stato registrato, in realtà, nei giorni scorsi: se così fosse, il pubblico lo rivedrà in pista fra pochissimi giorni, sabato 5 novembre.

Ecco le dichiarazioni di Gabriel Garko in merito alla sua partecipazione a Ballando con le stelle 2022:

“Queste sono veramente le ultime notizie: praticamente il tendine si è rotto, quindi mercoledì prossimo mi opero. Quindi sabato sarò in puntata. Stiamo cercando di fare qualcosa che si adatta. E sabato prossimo dovrei esserci. Il dolore va male. Nella sfortuna, il tendine continua a tirare e a fare male. Ci vogliono grandi vibrazioni positive, perché quelle negative sono già arrivate.”

Ballando con le Stelle 2022: l’edizione degli infortuni

C’è da dire che Milly Carlucci non ha certo avuto grande fortuna a questa edizione del suo show. Non soltanto, infatti, Gabriel Garko è stato vicinissimo al ritiro per quello che sembrava essere un infortunio più grave del previsto: ci sono stati anche molti altri concorrenti ad essersi infortunati, chi più chi meno.

La prima in ordine di tempo è stata la giornalista Luisella Costamagna, che si è fatta male per ben due volte alla gamba e ha “minacciato” di lasciare il gioco in diretta. Poi è stato il turno di Iva Zanicchi, colpita da una serie di acciacchi dovuti all’età ma che, nonostante i rumor circolati online, ha deciso di proseguire il suo percorso all’interno della trasmissione. Vale infine la pena di segnalare il caso Ema Stokholma, che si è beccata una frattura scomposta alla costola. Nessuno di loro, per il momento, si è ancora ritirato.