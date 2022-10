La star delle fiction Mediaset, tra i più bravi dello show di Rai Uno, è finito sotto accusa per una dichiarazione pronunciata in diretta

Gabriel Garko gate a Ballando con le Stelle 2022. L’attore è finito sotto accusa per aver candidamente dichiarato di non aver mai ballato nel corso della sua vita. La star di tante fiction Mediaset è una spanna sopra gli altri concorrenti di questa edizione e a detta di Carolyn Smith potrebbe diventare un ballerino professionista senza troppi problemi. Fin qui tutto bene…

Peccato però che qualcuno abbia tirato fuori una vecchia intervista di Garko, risalente al 2014, in cui il diretto interessato parlava di aver sostenuto per diversi giorni nove ore di allenamento in sala prove per la serie tv Rodolfo Valentino.

Subito si è gridati allo scandalo e per questo Gabriel Garko è stato costretto a intervenire in prima persona per chiarire la faccenda. Durante la quarta di Ballando con le Stelle il 50enne ha spiegato che “imparare delle coreografie è diverso dal saper ballare. Non è che diventi un ballerino perché fai un film dove balli. Anche perché in un film si riprendono solo alcuni pezzi di un ballo, delle piccolo inquadrature”.

Risolta la questione, nel corso della diretta di Ballando con le Stelle Gabriel Garko si è esibito con la sua insegnante di danza e ballerina Giada Lini anche se con un braccio fasciato da un tutore. Durante le prove, infatti, l’attore si è fatto male e solo in settimana, dopo approfonditi controlli, capirà se ha qualcosa di rotto oppure no e quale percorso di guarigione intraprendere. Seppur con evidenti limiti Garko ha regalato un’altra ottima performance, tanto che per molti è lui il vincitore di quest’anno (altro grande favorito è Alessandro Egger).

Ballando con le Stelle segna un ritorno importante in tv per Gabriel Garko, che negli ultimi anni ha deciso di prendersi una lunga pausa dal mondo della televisione per dedicarsi di più alla vita privata. Nel 2020 il coming out al Grande Fratello Vip, durante un confronto con l’ex finta fidanzata Adua Del Vesco, alias Rosalinda Cannavò.

Milly Carlucci ha ammesso di aver inseguito Gabriel Garko per anni: fin dalla seconda edizione di Ballando con le Stelle ha cercato di convincere l’attore a mettersi in gioco. A causa di alcuni impegni, però, la conduttrice Rai è riuscita nel suo intento solo ora. Nel 2021 Garko è stato ospite del format in qualità di ballerino per una notte.