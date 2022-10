Pare che Gabriel Garko abbia detto una bugia bella e buona a Ballando con le Stelle. In alternativa ha avuto un ampio vuoto di memoria, ma è difficile credere a questa eventualità. Durante il terzo appuntamento del programma timonato da Milly Carlucci, l’attore torinese ha dichiarato candidamente – forse per dare maggiore peso alla sua ottima performance – di non essersi mai cimentato nella danza prima di approdare nel talent show del sabato sera di Rai Uno. Interpellato dalla giuria, in particolare da Ivan Zazzaroni, ha assicurato di non aver mai ballato, lasciando sottendere di avere delle doti di apprendimento alquanto spiccate. Ma davvero Garko non ha mai studiato alcun passo? Ed è qui che casca l’asino perché lui stesso, in tempi passati, ha raccontato il contrario, dicendo di aver persino dovuto sostenere degli allenamenti durati ben 9 ore al giorno. Ma si proceda con ordine.

“Non so se non hai mai ballato. Se non hai mai ballato, hai una capacità di apprendere le cose che è straordinaria. Io penso che tu abbia ballato perché uno che fa una rumba di questo genere, non credo non abbia mai ballato”. Così Ivan Zazzaroni nel complimentarsi con l’attore de L’Onore e il Rispetto, il quale ha invece scandito di non aver mai preso lezioni, spiegando di avere ottima memoria e di essere in grado di assorbire rapidamente le coreografie. “Ho una buona memoria. Imparo la coreografia a memoria. Imparo quello e cerco di interpretarlo però non ho mai ballato”, la replica di Gabriel al giurato. Replica che ha innescato un fragoroso applauso da parte del pubblico presente in studio.

A questo punto è però utile fare un passo indietro e tornare al gennaio 2013, ossia a quando Garko rilasciò una lunga intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. All’epoca aveva da poco vestito i panni di Rodolfo Valentino, serie tv che fu mandata in onda su Canale Cinque. In quel frangente dichiarò il contrario di quanto sostenuto pochi giorni fa a Ballando con le Stelle. Che cosa raccontò di preciso? Di essersi cimentato nel ballo – e non poco – così da essere più credibile nell’interpretazione del noto latin lover che, oltre ad essere stato un ‘conquistatore’ seriale di donne, è stato pure un eccellente ballerino.

“Un po’ mascalzone, direi, uno che si è bruciato un’intera eredità in una settimana, uno chiamato a Hollywood grazie al classico colpo di fortuna”, spiegava Garko in riferimento al divo del cinema muto. Quindi aggiunse: “Era un grandissimo ballerino, io invece mi sono sempre limitato a fare il cretino in discoteca. Ballare il tango, ma anche il foxtrot, il charleston e il valzer è stata una sfida. Ce l’ho messa tutta e alla fine credo di averla vinta. Ho ballato per nove ore al giorno, ho perso tanti chili, mi sono massacrato il fisico. Tendinite, crampi, dolori muscolari di ogni genere e tipo”. Dunque? Siamo sicuri che Gabriel non abbia mai avuto nulla a che fare con la danza prima di approdare a Ballando con le Stelle? La vicenda lascia un po’ di amaro in bocca.