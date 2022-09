Garko single e spernacchiato a Verissimo: l’intervista non convince

Gabriel Garko ha aperto la nuova stagione di Verissimo, concedendo una chiacchierata a Silvia Toffanin con la quale ha fatto un bilancio dei suoi 50 anni, compiuti lo scorso 12 luglio. Un’intervista che a qualcuno è andata di traverso: molti utenti sintonizzati su Canale Cinque, infatti, si sono riversati sui social ed hanno riservato diverse critiche e varie spernacchiate. C’è chi ha ritenuto l’intervento dell’attore torinese ridondante e infarcito di tematiche trite e ritrite (tanti cinguettii arrivati su Twitter hanno consigliato alla trasmissione di invitare personaggi meno ‘inflazionati’ mediaticamente) e chi ha nuovamente fatto dell’ironia sulla ‘trasformazione’ del viso di Gabriel. In tutto ciò, l’ex volto de L’Onore e il Rispetto è tornato a parlare del suo coming out e della sua vita meno impegnata sul set. Non solo: ha reso noto di essere single, affermando che ha capito che prima di stare bene con gli altri si “deve imparare a stare bene con se stessi”.

Gabriel Garko a Verissimo, sull’attore piovono critiche e commenti pungenti

Lungo l’intera intervista, si è scatenata la vena ironica e sarcastica di parecchi utenti. Qualcuno ha rimproverato al programma di puntare troppo su alcuni ospiti, tra cui appunto il divo piemontese. “Garko ospite successivo”, ha scritto un internauta, con evidente tono beffardo. “Gabriel ogni anno l’ospitata a Verissimo te la fa”, ha sottolineato qualcun altro. E ancora: “Ormai sempre gli stessi personaggi che raccontano la stessa roba”.

Tantissimi coloro che invece hanno fatto piovere mordaci commenti sui ritocchini a cui è ricorso l’attore. Ecco alcuni interventi a caldo: “Gabriel Garko e il cringe delle frasi da boomer”; “Garko a Verissimo: da quando si è svelato gaio appare plastificato e con argomenti ancora più pregni di prima”; “No ma gli zigomi un po’ più gonfi no?”; “Ma Garko assomiglia sempre di più a Eva Grimaldi o è una mia impressione?”; Garko si è digi-evoluto in Enrico Papi. È impressionante la somiglianza”.

E ancora: “E niente un altro che non si arrende ad invecchiare e sta diventando di cera a forza di filler”; “Garko è di gomma ormai”; “Gabriel Garko sarebbe stato un concorrente super trash al GF VIP, che spreco!; “Sempre in forma Imma Battaglia”.

Nel corso dell’intervista Silvia Toffanin ha ricordato anche che Garko, per anni, ha tenuto nascosto il suo reale orientamento, giocando con il gossip e le copertine. Altrimenti detto, ha finto relazioni inesistenti con delle donne. “Alla fine non c’è stato niente di male, è stato regalato un sogno”, ha chiosato il divo, facendo storcere il naso a qualcuno che, sempre via social, non ha trovato proprio corretto il ragionamento.

Garko single, è finita la love story con Matia

Garko ha dichiarato di essere tornato single. Quindi è giunta al capolinea la love story con il giovane Matia, 27 anni. I due hanno avuto una relazione lunga circa anno. Si parlava di convivenza fino a qualche mese fa, poi, evidentemente, qualcosa è andato storto. Oggi Gabriel ha il cuore libero.