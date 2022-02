Elodie e Garko, l’amore non va in vacanza per entrambi: foto e dettagli

Sembra che Elodie Di Patrizi e Gabriel Garko abbiano ritrovato l’amore. La cantante 31enne, terminata la love story con Marracash, è finalmente uscita davvero allo scoperto con la sua nuova fiamma, il manager Davide Rossi. In quanto all’attore 49enne procede a gonfie vele la storia con il fidanzato Matia, a cui è legato da un anno. Ecco tutti i dettagli sui loro rispettivi legami con i nuovi partner e le foto che li vedono in teneri atteggiamenti con loro.

Elodie, continua la storia con Davide Rossi: le foto

Poco dopo la fine della storia con il rapper Marracash, durata 2 anni, Elodie è stata paparazzata al fianco di Davide Rossi, modello 39enne manager di Armani. La foto del loro bacio, diffusa da Chi lo scorso novembre 2021, ha subito messo a tacere chi non credeva nella fine dell’amore con “Marra”. Da quel momento, però, non ci sono stati aggiornamenti sulla vita privata della cantante 31enne. In molti hanno pensato che non fosse nulla di serio ma solo una liaison passeggera.

Invece, come riportato dal settimanale Chi, Elodie e Rossi stanno ancora insieme. Nonostante di recente la cantante abbia detto di voler stare da sola, la coppia è stata vista passeggiare per strada, tra sorrisi e effusioni. Stavolta non si tratta di foto “rubate”: i due sembrano voler uscire alla luce del sole, sorridendo alla vista dei fotografi. Elodie e Rossi sono stati visti uscire da un lussuoso ristorante milanese e poi andare a casa di lei. Magari, effettivamente, non si tratta ancora di un legame stabile. In ogni caso i due non si nascondono più. O, magari, sono stati effettivamente lontani per un periodo, visti anche i numerosi impegni della Di Patrizi, e ora sono tornati a frequentarsi.

Gabriel Garko, un anno d’amore col fidanzato

L’attore 49enne sembra aver ritrovato la felicità al fianco del fidanzato Matia, 26 anni, con il quale sembra fare davvero sul serio. I due, legati da un anno, sono stati paparazzati da Chi mentre facevano acquisti per la casa per le vie di Milano. Secondo quanto riportato dal settimanale Garko ha intenzione di andare a convivere presto con Matia. C’è di più: l’attore avrebbe addirittura manifestato la voglia di diventare papà. “Matia non c’entra nulla con il mondo dello spettacolo. Stiamo bene insieme. Se è la persona giusta per condividere il futuro? Penso di sì”, ha ammesso Garko. Sembra quindi l’inizio di una nuova fase della vita del 49enne, che a quanto pare sarebbe anche pronto a debuttare come regista.