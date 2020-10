Paola Barale: nessun tabù su un’eventuale relazione con un’altra donna

Paola Barale in confidenza. La showgirl, ospite di Serena Bortone nella trasmissione pomeridiana di Rai Uno, Oggi è un altro giorno, si è raccontata senza risparmiarsi, spaziando dal tema coronavirus, che negli ultimi giorni è tornato a mordere prepotentemente tutto lo Stivale, alle questione private, di cuore. In merito alla pandemia la conduttrice ha dichiarato che nelle difficoltà è molto importante mantenere un umore alto e non lasciarsi vincere dallo sconforto, anche se non è affatto semplice preservare la tranquillità.

“Bisogna essere sempre positivi con la sicurezza e le cautele sempre”, ha detto. Dall’altra parte ha sottolineato come in questi mesi abbia preferito parlare assai poco di Covid, in quanto, saggiamente, è convinta che lo debbano fare professionisti più competenti di lei. L’unica cosa che invece dovrebbero fare le persone note, continua la showgirl, è di non rilasciare dichiarazioni poco chiare su un tema tanto delicato quanto allarmante su cui persino gli esperti di medicina non trovano un parere comune su cui tracciare una rotta condivisa.

Esaurito il tema coronavirus, la Barale ha parlato a ruota libera della sua situazione sentimentale attuale, rivendicando di essere single “per scelta” e “non per forza”. Dall’altro lato ha rimarcato che le è parecchio caro il concetto di famiglia, essendo lei cresciuta in un contesto amorevole, affettuoso, di condivisione. La sua strada, però, al momento, non le ha concesso l’opportunità di creare un focolaio domestico con la persona giusta.

“Era una cosa che avrei voluto pure io, ma i tempi sono cambiati e le cose non sono andate come avrei voluto”, ha spiegato, aggiungendo che nonostante ciò oggi si ritiene una donna soddisfatta, felice e matura, in particolar modo “libera” e avulsa da lacci e preconcetti in merito agli affari di cuore. Una situazione in cui ha imparato anche ad apprezzare la solitudine e a non vederla come una nemica. Questo, però, non significa che non sia pronta ad eventuali storie in futuro.

“Non ho comunque appeso il cappello al chiodo, mi sto divertendo con quelli sbagliati in attesa di quello giusto”, ha chiosato. E se la persona giusta fosse non un lui ma una lei? Ha mai pensato a questa eventualità?

“Non è mai capitato in vita mia, ma non è da escludere, anche se sono convinta eterosessuale. Di sicuro una donna mi capirebbe di più, ma in tutte le mie relazioni ho sempre cercato persone distanti da me. Voglio vivere un confronto se no non mi serve a nulla. Le nuove generazioni vengono etichettate come ‘fluide’ e penso sia una cosa naturale. Tutte le sovrastrutture che abbiamo, ce le ha insegnate la religione e la storia”.

La conduttrice afferma quindi che, per la sua inclinazione, preferisce un uomo. Conclude però ribadendo che nella vita vale sempre il detto mai dire mai e escludere qualcosa a priori non è una atteggiamento vantaggioso: “Magari esco di casa e mi innamoro di una donna. Io mi auguro di innamorarmi anche se non sono alla ricerca spasmodica”. Barale, mai banale!