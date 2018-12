Paola Barale inedita: “Credevo ci sarebbe stata una vita di coppia”

Paola Barale si confessa: “Credevo che anche per me ci sarebbe stata una vita di coppia. Io voglio vivere, non sopravvivere. sono una donna nuova”

Paola Barale (51 anni), conduttrice, attrice, showgirl e volto storico del piccolo schermo italiano, si è confessata, rilasciando un’intervista inedita al settimanale Oggi (nel numero in edicola da mercoledì 19 dicembre 2018, qui le anticipazioni riportate dall’Huffington Post). “Sono una donna nuova. A vent’anni immaginavo di arrivare alla mia età con tutta un’altra situazione – confida -. I miei stanno insieme da sempre, credevo che anche per me ci sarebbe stata una vita di coppia”. Le riflessioni di Paola non hanno una patina amara, ma il sapore di una serena consapevolezza: “Ho finalmente capito che sto bene anche senza un compagno: single non vuol dire essere soli”.

“La verità è che sono una donna nuova, ma anche una donna infinitamente libera. Mentalmente ed emotivamente”

“Io voglio vivere, non sopravvivere. Ho scoperto che la libertà è una cosa meravigliosa”. Ed è grazie a questo percorso interiore e umano, alla scoperta di se stessa, che Paola può dire di essere diventata una persona diversa rispetto al passato. “Ecco, la verità è che sono una donna nuova, ma anche una donna infinitamente libera. Mentalmente ed emotivamente. Non mi precludo comunque nulla”. Invece, per quel che concerne la sua attività professionale afferma: “Un bel lavoro mi manca, anche se da un anno sto preparando un progetto con Cristina Bugatty (famosa attrice transgender, ndr), una sketch comedy per il Web e non solo”.

Mai Dire Talk e Paola Barale all’origine delle fake news: ecco come si è diffusa la falsa voce della sua gravidanza

E a proposito di web, nelle scorse settimane la showgirl è stata al centro del gossip. L’indiscrezione che fosse incinta è rimbalzata ovunque sui siti online. Ad alimentarla alcune foto che l’hanno immortalata mentre frequentava negozi per bebè. Peccato che tutto è stato volutamente organizzato da Paola, con la complicità del programma tv Mai dire Talk. Il motivo della messinscena? Spiegare con un esempio pratico come si diffondono le fake news. Missione compiuta. E nessun bebè in arrivo.