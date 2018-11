Paola Barale incinta? Era tutto organizzato: a Mai dire talk la smentita

Paola Barale smentisce pubblicamente le voci sulla sua gravidanza: la verità a Mai dire talk

Al debutto di Mai dire talk è stata invitata stasera la bellissima Paola Barale. La showgirl, proprio recentemente, al centro del gossip c’era finita per via di alcune foto trapelate sul web che hanno fatto pensare ad una possibile gravidanza. Paola Barale è incinta? Questo è quello che in molti si sono chiesti in questi giorni quando hanno visto la Barale intenta a comprare completini per neonati in un negozio per bambini. Gli abiti che sembravano camuffare le curve, poi, hanno fatto il resto e scatenato i rumors. La verità, però, è che queste supposizioni, oggi, sono destinate a rimanere tali. Il motivo? Era tutto uno scherzo, organizzato da Paola con la complicità del team di Mai dire talk.

Paola Barale finge di essere incinta: lo scherzo organizzato insieme alla Gialappa’s band

L’idea alla base dello scherzo organizzato dalla Barale insieme alla Gialappa’s Band era molto semplice: spiegare come si costruisce una fake news. Paola, dunque, sarebbe andata in giro in queste settimane con l’unico scopo di far credere di essere incinta. Abiti larghi, shopping e acquisti per neonati mentre i paparazzi la fotografavano e, in fine, una visita all’ospedale di Milano. La verità? L’ha svelata stasera Paola Barale in persona a Mai dire talk: “No non è vero, non sono incinta. È una fake news”. Facile da creare ma, sopratutto, veloce da far girare sul web.

Aurora Ramazzotti a Mai dire talk: anche lei vittima delle fake news

A raccontare la sua esperienza con le fake news, sempre a Mai dire Talk, stasera è intervenuta anche Aurora Ramazzotti. Di lei (e con la madre Michelle) siti e giornali di gossip si sono spesso sbizzarriti negli ultimi anni. Come Paola Barale, anche a lei e a Michelle Hunziker sono state attribuite gravidanze poi smentite prontamente. Aurora (come abbiamo già raccontato qui) ha già spiegato diverse volte di sentirsi giovane per diventare madre. Michelle? A lei, invece, diventare mamma per la quarta volta piacerebbe.