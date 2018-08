Aurora Ramazzotti nozze a 21 anni? Il gossip sull’imminente matrimonio

Aurora Ramazzotti sposa a 21 anni? Il gossip sul matrimonio imminente con il fidanzato Goffredo

Aurora Ramazzotti, a soli 21 anni, potrebbe presto convolare a nozze con il fidanzato Goffredo. Di questo sembrerebbe essere convinto il settimanale Oggi che, nel suo ultimo numero, ha tirato in ballo un possibile (ed imminente) matrimonio tra lei e il suo attuale ragazzo. A confermare questo gossip, stando a quanto riportato dal giornale, l’ultima meta scelta dai due per le vacanze che, esattamente tra i Caraibi e Miami, avrebbero deciso di suggellare la loro unione diventando presto marito e moglie. Sarà vero?

Aurora Ramazzotti sposa il fidanzato Goffredo? Il matrimonio sempre più vicino

“Aurora Ramazzotti, prove generali di luna di miele” questo è il titolo che il settimanale Oggi ha scelto per l’articolo dedicato alla figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti. Ai Caraibi e poi in Florida (a Miami) Aurora con il suo Goffredo appare in splendida forma e innamorata più che mai, tanto da spingere il giornale a scrivere: “Chissà che al rientro non arrivi l’annuncio del matrimonio”. Questa, però, al momento rimane una notizia di gossip non confermata dai diretti interessati. Per scoprire se si tratta solo di una supposizione o se, al contrario, c’è un fondo di verità , quindi, non possiamo fare altro che aspettare di vedere come si evolvono le cose.

Michelle Hunziker parla del periodo buoi di Aurora Ramazzotti: l’adolescenza travagliata e i problemi con l’alcol

Aurora Ramazzotti, dopo aver passato un periodo buoi durante la sua adolescenza, oggi è rinata anche soprattutto all’aiuto della mamma Michelle. La Hunziker, dopo aver raccontato un brutto episodio legato ai problemi di alcol della figlia, ha svelato di essersi imposta in passato per evitare che alcune cattive influenze rovinassero la vita di Aurora. “Probabilmente per un po’ mi ha detestato” ha dichiarato la showgirl a Grazia “Ma ora mi ringrazia tantissimo”.