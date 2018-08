Michelle Hunziker racconta: “Quando Aurora ha perso i sensi a causa dell’alcol”

Michelle Hunziker racconta il periodo buio della figlia Aurora Ramazzotti: Finita in ospedale dopo aver perso i sensi a causa dell’alcol

Michelle Hunziker è riuscita ad instaurare oggi con Aurora Ramazzotti un rapporto che ogni madre sogna di avere con la propria figlia. Le due, infatti, complici a lavoro e nella vita, continuano a mostrarsi felici e affiatate in pubblico, tanto che i problemi del passato sembrano ormai dimenticati. Come molti probabilmente già sanno, nel periodo adolescenziale, Aurora Ramazzotti ha sofferto molto. La pressione dei media e i problemi legati all’età l’avevano di fatto spinta a condurre una vita sregolata, dove alcol e flirt passeggeri prendevano spesso il sopravvento sulle cose importanti. A portare a galla certe questioni, diverso tempo fa, era stata proprio la stessa Aurora. In un’intervista pubblicata al settimanale Oggi, però, ai lettori è stata raccontata nell’ultimo numero la storia da un altro punto di vista, quello della madre Michelle.

Michelle Hunziker e il ricovero di Aurora Ramazzotti in ospedale: “Non dimenticherò mai quello spavento”

Michelle Hunziker, nel ripensare al periodo buio di Aurora Ramazzotti, ha riportato a galla paure e timori che ai tempi molto l’avevano preoccupata. “Una sera è successo quello che noi mamme temiamo: ero al nono mese di gravidanza di Sole e mi è arrivata la fatidica telefonata alle due e mezza di notte” ha raccontato Michelle “Auri si era sentita male e aveva perso i sensi a causa dell’alcol”. Cosa è successo dopo? “Per fortuna mi è venuta in mente di farla portare in un ospedale pediatrico visto che era minore. Quando sono arrivata era attaccata all’elettrocardiogramma e ai tubi. Non dimenticherò mai quello spavento”.

Michelle Hunziker e il suo aiuto alla figlia: come Aurora Ramazzotti ha risolto i suoi problemi ed ha voltato pagina

I problemi del passato, adesso, sembrano più non far parte della vita di Aurora. La figlia di Eros e Michelle, infatti, adesso è concentrata sul lavoro, si prende cura di sé ed ha una relazione stabile da diverso tempo. Tutto questo, ha spiegato però Michelle Hunziker ad Oggi, è stato possibile grazie anche al suo intervento. “Piano piano è maturata” ha spiegato la showgirl “Però mi sono sentita in dovere di darle un aut aut serio e imporle di non frequentare più le due persone che per lei erano deleterie […] Probabilmente per un po’ mi ha detestato ma ora mi ringrazia tantissimo”.