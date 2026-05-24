Paola Barale ha fatto la terapia degli ormoni, poi la rivelazione intima e onesta: “Preferisco l’uomo giovane”

Paola Barale è tornata a condurre un programma tv dopo anni. Paola Perego l’ha voluta a “Citofonare Rai2”, dopo l’addio di Simona Ventura. Intervistata da Vanity Fair, la showgirl di Fossano ha fatto un bilancio della sua carriera e ha parlato abbondantemente di alcune sue vicende private, come ad esempio la menopausa e la terapia ormonale a cui si è sottoposta. E ancora, ha confidato perché non le dispiacerebbe vivere una storia d’amore con un uomo più giovane.

Paola Barale: perché è sparita dalla tv per anni

Ha esordito spiegando che la conduzione le è mancata, sottolineando che molti hanno pensato che fosse lei ad aver abbandonato la tv e non il contrario. Dopo Buona Domenica, in realtà, voleva sperimentare altro. Ma non le è stata data l’opportunità e il telefono ha smesso di squillare. “Tutto è svanito per incanto. È stato difficile”, ha ricordato. E pensare che ha lavorato con i più grandi, anche se con loro non ha mai trovato un feeling particolare:

“Sono sempre stata grata a tutte le persone che mi hanno scelta e che mi hanno fatta lavorare. Mike Bongiorno era il mio maestro, il mio professore, ma non è mai stato un mio amico. Così come non lo è mai stato Costanzo. Sono due figure che non ho mai subìto, ma che ho sempre molto rispettato”.

La menopausa e la terapia ormonale

Da anni Barale è single. Ma non per questo non “attiva” dal punto di vista intimo. Le piacerebbe inoltre incontrare un uomo di cui innamorarsi. Il problema è che per il momento nessuno è riuscito a stregarla a tal punto da farla capitolare. “Senza contare – ha aggiunto – che sono diventata anche molto esigente: per quale motivo un uomo piacente dovrebbe innamorarsi di una che spacca le palle come me? Quindi sono da sola. Non è una priorità avere per forza qualcuno vicino, e questa è una grandissima conquista per me”.

In tempi non sospetti ha riferito che idealmente vorrebbe un fidanzato più giovane di lei. Concetto che ha ribadito: “Il giovane ti darebbe qualcosa di più: l’energia giovane ti aiuta ed è trainante. Gli uomini della mia età hanno più acciacchi e fanno storie anche se hanno 37 di febbre. Ma, siccome non sto cercando in questo momento una relazione, sono aperta a tutto. Se devo pensare di farmi una vacanza, preferisco farla con uno più giovane”.

Capitolo menopausa su cui la showgirl ha anche scritto un libro. Lei l’ha affrontata a 42 anni e sa bene i pro e i contro che si celano dietro a questa fase. Innanzitutto ha voluto sfatare la credenza che una donna non abbia più libido quando va in menopausa. Ci sono anche ‘aiuti’ a cui si può ricorrere.

“Da quando sono entrata in menopausa e ho iniziato la terapia ormonale sostitutiva a me la sessualità non è mai mancata. Se voglio un uomo più giovane non è certo per pettinare le bambole”, ha dichiarato, aggiungendo di provare dispiacere quando nota che c’è chi vede le donne in menopausa da “scartare”. Ha evidenziato che anche gli uomini si affidano agli “aiutini” superata una certa età e che, quindi, non c’è nulla di male a farsi agevolare.

Ha quindi rimarcato una volta di più che la menopausa non è una malattia, ma una nuova fase della vita in cui ci sono cambiamenti con lati positivi e negativi. Nulla di cui vergognarsi. “Non è che quando ci cala la vista smettiamo di leggere o di guardare il telefono: ci mettiamo gli occhiali. Dobbiamo munirci delle cose giuste. Anche perché l’alternativa è assolutamente peggiore”, ha osservato.