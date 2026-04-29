Paola Barale cambia idea su Raz Degan e non si pente dell’aborto: nuove rivelazioni

Paola Barale è tornata a parlare del suo ex storico Raz Degan, con il quale ha vissuto una relazione lunga 14 anni. Dopo la rottura, i due non hanno più avuto rapporti. In diverse occasioni la showgirl di Fossano ha indirizzato parole di fuoco nei confronti del modello, affermando che verso di lei non è stato una persona leale. Intervistata di recente dal settimanale F, la 59enne ha usato toni più morbidi per descrivere la love story con l’attore. Evidentemente il tempo ha attenuato i rancori. Inoltre ha fatto nuove dichiarazioni sulla scelta di abortire quando era molto giovane, oltre a raccontare il motivo che la spinse ad andarsene da Buona Domenica, all’apice della sua carriera.

Paola Barale si ammorbidisce su Raz Degan: “Anni meravigliosi, viaggiatore estremo”

Paola Barale è tornata in tv, accettando la conduzione, al fianco di Paola Perego, di Citofonare Rai 2. Se si escludono ospitate e ruoli da concorrente nelle trasmissioni, era dal 2005 che la showgirl non presentava un programma, vale a dire da quando lasciò Buona Domenica: “Ma io non me ne andai pensando di abbandonare la tv per sempre, anzi. Quando ho lasciato Buona Domenica era perché avevo bisogno di cambiare, mi stava stretta”.

“Mio padre – ha aggiunto – era parecchio contrariato, sono andata contro tutto e tutti, ho pagato un bel prezzo. Pensavo che avrei fatto altro, e invece non è capitato. Ma non ho rimpianti. Fa parte della mia visione della vita, del rispetto per me stessa. Poi, è capitato che mi innamorassi perdutamente di una persona, e va bene così…”.

La persona a cui ha fatto riferimento è Raz Degan, con il quale ha trascorso 14 anni di vita. Si legò al modello dopo il naufragio del suo matrimonio con Gianni Sperti. Nelle interviste degli ultimi anni, Barale, quando si è ritrovata a rispondere a domande sull’attore israeliano, ha sempre rilasciato dichiarazioni al vetriolo. Stavolta no, solo parole positive: “Sono stati anni meravigliosi – ha riferito ancora a F – se avessi continuato a lavorare a Mediaset non avrei potuto viverli così. Vedere il mondo con Raz è stato prezioso, perché è un grande viaggiatore, anche se estremo. È stato bellissimo”.

La vita da single e la decisione di abortire

Da anni Paola si dichiara single. Il suo cuore non batte per un ‘lui’ non per scelta. Semplicemente nessuno l’ha stregata al punto da iniziare una nuova relazione seria. “Sarebbe bello accadesse come nei film: esco dall’albergo, vado a sbattere contro uno e ci innamoriamo. Sono un’inguaribile romantica”, ha spiegato per poi tracciare il profilo del suo uomo ideale che non deve essere vanitoso, narcisista, tirchio e sempre di corsa. “Che abbia voglia di parlare e ascoltare, che abbia voglia di condividere il suo tempo. Che mi faccia ridere, che sia bello come il sole. E assolutamente più giovane… Capite che sono destinata a rimanere sola!”, ha chiosato ridendo.

Si è poi fatta seria, dicendo che le piacerebbe avere una storia e progettare il futuro con un compagno. “Insomma: se dovesse arrivare, ben venga”, ha sottolineato. Spazio poi alla scelta fatta in giovane età relativa all’aborto. Una decisione di cui non si è pentita: “Per come vanno le cose oggi, sono contenta di non aver fatto figli. Al tempo non c’erano i presupposti per una base solida, è stato un bene che nessuno abbia insistito per farmelo tenere”.

Le stoccate a Mike Bongiorno e Maurizio Costanzo

La showgirl ha lavorato sia con Mike Bongiorno sia con Maurizio Costanzo. Con entrambi non è finita benissimo. Motivo? “Se la sono presa. Quando lasciai Mike dovevo fare La sai l’ultima? con Gerry Scotti. Come facevo a dire di no? Ma lui dopo sette anni lo poteva capire. A Costanzo non dissi: “Me ne vado, ciao”. Semplicemente, volevo provare altro. Non hanno fatto molto per tenermi, comunque”.

Gli attacchi a Raz Degan negli ultimi anni

Come accennato, negli ultimi anni Barale non ha risparmiato attacchi all’ex Raz Degan. Quando venne intervistata da Giulia Salemi, quest’ultima le riferì di aver incontrato l’attore a una cena a Venezia. E non le fece una buona impressione. “È proprio una persona fastidiosa, non è stato carino. Mi ha trattato come se fossi una scema”, aveva confidato Salemi. A quel punto Barale aveva rincarato la dose: “Dai ragazzi parliamo d’altro… Me lo dicono tutti che non è molto simpatico, non so perché ci sono voluti tutti questi anni per capirlo. Giulia tu non permettere mai a nessuno di trattarti così”.

La showgirl di Fossano anche nel 2022, nel corso di un’ospitata a Verissimo, riservò a Degan e all’ex marito Gianni Sperti esternazioni per nulla tenere, affermando che entrambe le love story terminarono “per mancanza di verità e rispetto” e “perché le persone non hanno avuto il coraggio di mostrarsi per ciò che sono”. “Queste sono state persone poco leali con me. Oggi non sono né amici né nemici, ho solo ricordi sbiaditi”, aveva concluso.