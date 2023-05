Paola Barale è tornata negli studi di Verissimo per presentare il suo libro “Non è la fine del mondo”. Nello scritto si è raccontata a cuore aperto, svelando di aver abortito da giovane. Bocca cucita sulla data esatta dell’evento. Motivo? Perché se la dovesse rendere pubblica, si scoprirebbe subito che sarebbe stato il padre. Silvia Toffanin ha tentato con furbizia di carpire un’informazione cruciale sulla questione, domandando all’ospite quanti anni avrebbe oggi il frutto d’amore che portava in grembo. La showgirl di Fossano l’ha gelata: “Quanti anni avrebbe oggi? Lo so ma non te lo dico”.

“Comunque è andata così – ha aggiunto la Barale -. Si può essere realizzate anche senza figli. Magari sarei stata felice anche con dei figli, chi lo sa. Meglio vedere il bicchiere mezzo pieno”. La Toffanin ha poi portato il discorso su un altro tema spinoso, quello inerente al suo ex marito, Gianni Sperti. “Qui è stato Gianni la settimana scorsa, non ti faccio vedere le immagini perché so che non è cosa gradita”, ha premesso la conduttrice. Altra risposta gelida della Barale:

“Sì, non è cosa gradita. Questa è l’ultima volta di cui ne parlo. A forza di parlare di cose passate si rischia di rimanere indietro. Sono cose accadute 22 anni, un altro periodo della mia vita. Io ho delle convinzioni e queste rimangono. Lui, per quello che ha detto la scorsa settimana, si commenta da solo. Parliamo d’altro, basta, tutto il resto è noia”.

Cosa ha detto Sperti? E cosa disse l’ex moglie su di lui? L’opinionista di Uomini e Donne, 7 giorni fa, proprio a Verissimo, ha spiegato che la Barale ha lasciato intendere che lui sia gay. Quindi ha aggiunto che non dirà mai quale sia il suo orientamento in quanto non vuole essere etichettato e categorizzato. Le dichiarazioni di Sperti sono giunte dopo che la medesima Barale ha dichiarato, in merito al suo matrimonio, di essere stata con una persona “fake”. Amen!

“Non è la fine del mondo”, di cosa parla il libro di Paola Barale

Non è la fine del mondo, edito da Mondadori, uscirà il 23 maggio. Nel libro la showgirl si racconta a cuore aperto, svelando diversi aneddoti privati della sua vita, dalla menopausa precoce, arrivata quando aveva 42 anni, alla scelta di abortire. La decisione di non tenere il figlio fu presa in quanto rimase incinta dopo solo un mese dall’inizio della relazione. “Non avevo nessuna garanzia che sarebbe durata“, ha sottolineato la Barale al settimanale F in una recente intervista. “Non era quello che volevo per me in quel momento”, ha concluso.