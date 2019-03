Paola Barale e Raz Degan, lei spiazza: l’attuale rapporto

Paola Barale e Raz Degan: la confessione di lei a Domenica In spiazza

Un po’ tutti i fan si aspettavano il lieto fine per Paola Barale e Raz Degan, soprattutto dopo averli visti insieme all’Isola dei Famosi. La conduttrice aveva fatto una sorpresa all’ex naufrago, che si trovava ad affrontare quell’esperienza in solitudine. Per una notte, Paola rimase al suo fianco e da quel momento i fan speravano potesse tornare il sereno tra loro. Eppure così non è stato, ma entrambi hanno sempre dichiarato che a unirli c’era una profonda amicizia. Ora, però, a Domenica In la Barale spiazza tutti nel corso della sua intervista con Mara Venier. Paola, infatti, confessa che al momento non lo considera neppure un suo amico. Una dichiarazione inaspettata per tutti i fan, che hanno sempre sostenuto il loro amore. La nota showgirl ha spiegato che dopo l’Isola non si sono più incontrati e con il passare del tempo non si sono neanche più sentiti. Hanno vissuto dei “momenti meravigliosi”, ammette lei stessa, ma questo non è comunque bastato a tenerli uniti anche dopo la fine della loro intensa storia d’amore.

Paola Barale e Raz Degan non sono più amici: “Dopo l’Isola non l’ho più sentito”

Un amore scoppiato nell’anno 2002, quello che ha visto protagonisti Raz e Paola. Stiamo parlando di una relazione intensa, ma anche abbastanza tormentata. Ora la Barale non nega di aver vissuto una storia bellissima: “Ho vissuto dei bei momenti che sono finiti”. Mara, a questo punto, le chiede se sono riusciti a mantenere un rapporto di amicizia. Ed ecco che la risposta di Paola spiazza: “No, gli amici si sentono. Dopo l’Isola non l’ho più sentito, detto questo parliamo di tante altre cose”. Sembra proprio che la Barale non voglia affrontare l’argomento. La Venier, però, non può non insistere, per cercare di capire cos’è accaduto tra i due. Mara le ricorda che più volte Raz ha fatto sapere che l’amore della sua vita è sempre stata Paola. La Barale, però, non è convinta di ciò: “Puoi dire quello che vuoi. Io credo che una persona che ama realmente un’altra persona non la mette da parte, anzi ha voglia di condividere”.

Paola Barale, nessun lieto fine con Raz Degan: “Siamo stati veramente bene”

“Ci sono stati dei momenti meravigliosi, dove siamo stati veramente bene”, ammette allo stesso tempo Paola. Nonostante ciò, quei momenti di cui parla sembrano essere solo un lontano ricordo. Con Raz, attualmente, pare non ci sia più alcun tipo di rapporto, sebbene la loro storia sia stata molto intensa. “Io penso che tu abbia dato tanto a questa storia e che qualcosa tu abbia sacrificato”, afferma Mara. Paola, però, ci tiene a precisare di non aver mai sacrificato nulla per la sua storia d’amore con Raz. Nel frattempo, la Barale nega di avere un fidanzato.