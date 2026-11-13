Paola Barale e la lotta al tumore, silenzio rotto: “Carcinoma di terzo stadio associato al papillomavirus”

Paola Barale, intervistata a Le Iene, ha rivelato per la prima volta pubblicamente che circa un anno fa le è stato diagnosticato un tumore, per la precisione un carcinoma di terzo stadio, associato al papillomavirus. La showgirl di Fossano ha spiegato che tutto è cominciato quando ha iniziato ad avvertire un banale fastidio alla gola, nella quale era apparsa un’escrescenza. La 59enne ha così contattato uno specialista, il quale le ha consigliato di fare un tampone. Un suggerimento che però Paola ha fatto finire nel dimenticatoio. A distanza di circa dodici mesi, però, il disturbo ha continuato a darle noia. Anzi, è peggiorato. Così si è recata dall’otorinolaringoiatra e ha fatto quel benedetto tampone che è risultato positivo. Dopodiché si è sottoposta a una biopsia a seguito della quale ha ricevuto una chiamata e ha saputo della diagnosi.

Paola Barale ha avuto un tumore: come ha scoperto un carcinoma di terzo stadio, associato al papillomavirus

“Non ho mai voluto che nessuno mi parlasse e mi trattasse come una persona malata, se non i medici, all’occorrenza. Non ho mai voluto sentirmi vittima di questa cosa”, ha dichiarato alle Iene Barale, ripercorrendo l’intera vicenda e sottolineando che, scioccamente, ha sottovalutato inizialmente i sintomi. “Siccome non avevo mai tempo, ho fatto passare del tempo”, ha raccontato, in riferimento alla scelta di rimandare l’esame del tampone. D’altra parte un simile atteggiamento è molto comune. Spesso le persone, quando avvertono sintomi non gravi, tendono a convincersi che non ci sia nulla di preoccupante. Anche perché molte volte, in effetti, è così. Ma ci sono casi in cui, invece, il nostro corpo ha già cominciato ad affrontare una battaglia silenziosa contro un male ostico. Per questo la prevenzione è fondamentale.

Dopo essere stata informata della diagnosi, Barale è rimasta impietrita. “Ho avuto un attimo un flash dove mi sono congelata – ha ricordato – È come se io avessi alzato un muro, come se questa cosa mi appartenesse, ma non fino in fondo”. Tra l’altro, a rendere il quadro clinico ancor più complesso è stata la posizione in cui si è manifestato il tumore, che non poteva essere operato “perché era attaccato a una corda vocale dietro alle tonsille”. Con un intervento chirurgico c’era il rischio di compromettere irrimediabilmente la sua voce.

“Ci sarebbe stata anche la possibilità di perdere la voce”, ha sottolineato la showgirl che, come consigliato dai medici, si è curata con la protonterapia, vale a dire una forma di radioterapia che utilizza fasci di protoni al posto dei raggi X e permette di concentrare la dose sul tumore. In questo modo si limitano i danni ai tessuti vicini. In totale si è sottoposta a 35 sedute. “All’inizio hai paura e mi facevo dare anche un tranquillante”, ha confidato. Poi la bella notizia: le cure hanno avuto gli effetti sperati e oggi, secondo quanto rivelato dagli ultimi esami, c’è stata una remissione totale del cancro.

La bugia bianca detta al padre

Spazio poi a un altro aneddoto prettamente privato. In quel periodo suo padre stava facendo i conti con un grave lutto, la scomparsa della moglie. Paola ha deciso di non raccontargli tutti i dettagli della sua situazione clinica: “Gli ho detto che avevo un nodulo, un po’ come ha avuto lui. Ci ha creduto”. Una mezza bugia bianca di quelle che si raccontano a fin di bene, per cercare di non far precipitare nello sconforto le persone a cui si vuole bene.

Cos’è il papillomavirus: non colpisce soltanto la cervice uterina

Il papillomavirus umano, o HPV, nell’immaginario collettivo viene quasi sempre associato al tumore della cervice uterina. Come dimostra il caso di Paola Barale, invece, anche altre zone del corpo possono essere colpite da questa malattia. Infatti alcuni ceppi ad alto rischio sono legati anche ai tumori dell’orofaringe, l’area che include tonsille e base della lingua. Si ricorda che in Italia la vaccinazione anti-HPV può essere effettuata gratuitamente a partire dagli undici anni.