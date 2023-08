Panicucci e Branchetti, che aria tira? L’incontro, com’è andata

Attovagliate assieme, ‘pacificamente’, nella casa di Forte dei Marmi della coppia Alessandro Sallusti – Patrizia Groppelli: pare che sia andato bene l’incontro, a quanto pare non ricercato, tra Federica Panicucci, conduttrice di Mattino Cinque, e Simona Branchetti, timoniera di Morning News, vale a dire il talk che va in onda d’estate proprio al posto di quello della presentatrice di Cecina. Di recente qualche voce maligna ha mormorato di una maretta tra le due donne Mediaset, con la prima che temerebbe di essere soppiantata dalla seconda. A riferire dell’incontro è Dagospia, che parla di clima disteso e di atmosfera pacifica.

Alcuni ritengono che il posto della Panicucci non sia saldo come un tempo. A dare manforte a tali congetture pure la scelta del Biscione di allungare Morning News, che andrà in onda fino al 22 settembre, ovviamente a scapito di Mattino Cinque, che partirà dopo rispetto al solito.

Il punto è un altro, più profondo: come è arcinoto Mediaset sta attuando una rivoluzione di contenuti e paradigmi. L’idea, che già si sta mettendo concretamente in atto (vedi il defenestramento di Barbara d’Urso da Pomeriggio Cinque sostituita da Myrta Merlino), è quella di tagliare sempre più l’infotainment orchestrato da conduttrici votate per lo più all’intrattenimento, per fare posto a volti che hanno un curriculum giornalistico, cioè in grado dare un taglio un po’ più credibile all’informazione.

‘Più’ Branchetti e ‘meno’ Panicucci in futuro?

Ecco perché l’ascesa della Branchetti spinge a teorizzare che in futuro potrebbe esserci più spazio per lei e meno per la Panicucci. Ed ecco perché si è mormorato di una presunta ‘rivalità’ tra i due volti del mattino dell’ammiraglia della Tv commerciale.

Chi invece dorme sonni tranquilli è Francesco Vecchi, ossia il co-conduttore di Mattino Cinque. Il motivo è semplice ed è ricollegabile al discorso poc’anzi fatto: lui è un giornalista e non c’è pericolo che venga messo da parte in questo momento (fino a poco tempo fa si parlava addirittura di affidargli un programma tutto suo su Rete Quattro, progetto poi saltato).