Federica Panicucci e Ilary Blasi: quant’è dura ora la vita a Mediaset

L’aria a Mediaset è cambiata. E se ne sono accorti tutti. In particolare si è compreso nitidamente il nuovo corso aziendale quando è stato comunicato il defenestramento di Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque. Ha fatto anche rumore il fatto che Belen Rodriguez sia rimasta con un pugno di mosche in mano (da Tu si que vales si è sfilata lei, dalle Iene invece non è stata confermata per lasciare spazio alla giornalista Veronica Gentili). In un simile scenario ci sono poi da analizzare le posizioni di altri due volti familiari femminili in onda sulle reti del Biscione: Federica Panicucci e Ilary Blasi.

Si parta dalla prima che ha in tasca la riconferma sicura a Mattino Cinque al fianco di Francesco Vecchi. Può dormire sonni tranquilli? Ni. Non potrebbe essere altrimenti vista la nuova linea editoriale aziendale che sta via via azzerando l’infotainment, vale a dire quelle trasmissioni in cui si tratta un po’ di tutto, dalla cronaca rosa alla cronaca nera. Proprio ciò che accade a Mattino Cinque. Il punto, a onor del vero, non è nemmeno l’infotainment in sé ma le figure che lo devono raccontare.

L’esempio eclatante è quello della poc’anzi citata Barbara d’Urso che è stata sostituita da Myrta Merlino. La giornalista ex La7, senza dubbio, nella nuova versione di Pomeriggio Cinque farà anche dell’infotainment, un po’ come fa Alberto Matano a La Vita in Diretta. Il nocciolo della questione, però, è il ‘taglio’: lo farà in modo più ‘giornalistico’ e meno gossipparo. Ecco il fulcro della vicenda. Mediaset vuole spingere su tale tasto e, non a caso, pure a Le Iene, Belen ha dovuto fare le valigie e fare posto alla giornalista Veronica Gentili. Si torni alla Panicucci.

La conduttrice di Cecina ha più un ‘taglio’ legato all’intrattenimento, seppur a Mattino Cinque spesso veicola anche il dibattito su temi ‘impegnati’. Un po’ come faceva la d’Urso, certo con uno stile differente. Si è però compreso che Mediaset vuole ormai puntare su figure che abbiano un background forte sull’informazione ‘pura’. Ecco perché non può dormire sonni tranquilli, a differenza del collega Vecchi.

Laddove i piani alti di Cologno Monzese un giorno volessero puntare su una soluzione alla Myrta Merlino, la Panicucci rischierebbe grosso. Potrebbe essere dirottata su un programma di puro intrattenimento, anche se qui si va su un terreno scivoloso. Gli show di questo genere faticano sempre di più, alcuni format sono usurati. Proprio la Panicucci ne sa qualcosa. Lo scorso hanno ha timonato Back to school che ha raccolto dati da dimenticare. Insomma, una parte del fronte entertainment è un campo minato.

A ciò va aggiunto che, pure per quel che riguarda i programmi ‘leggeri’, gli spazi si sono ridotti a favore, ancora una volta, dei conduttori-giornalisti. Plateale pure il caso del Grande Fratello che nella prossima stagione vedrà protagonista il tandem tutto ‘giornalistico’ Signorini-Buonamici.

Va ancor peggio a Ilary Blasi che una trasmissione certa al momento non ce l’ha. Sulla carta dovrebbe guidare L’Isola dei Famosi, ma Pier Silvio Berlusconi ha già messo le mani avanti, dicendo che è possibile che il reality nel 2024 non si faccia. L’ex ‘lady Totti’, se ciò accadesse, resterebbe senza show. Insomma, per farla breve, tutti quei volti che hanno dato lustro alla lunga stagione Mediaset ‘trash’ (non nell’accezione più disdicevole del termine ma in quella più simpatica) ora rischiano di non trovare più spazio.