Panicucci chiude Mattino 4 in lacrime: ma sul 5 è gelo con Vecchi

Oggi, 28 giugno, Federica Panicucci ha chiuso i suoi due programmi mattutini firmati Mediaset: Mattino 5 e Mattino 4. Se, da un lato, la conduttrice è al timone della prima trasmissione da diversi anni, su Rete 4, invece, ha debuttato solo lo scorso marzo. Nonostante ciò, l’addio più commovente è stato quello a Mattino 4. Difatti, nei saluti finali, la Panicucci si è commossa, lasciandosi scappare qualche lacrima dopo aver ricevuto un mazzo di fiori e un tenero biglietto dal collega Roberto Poletti.

“Grazie per la serietà, professionalità, rigore e rispetto per il telespettatore, con la speranza di camminare nuovamente insieme. Ti voglio bene, la tua amicizia è preziosa. Al prossimo successo”, ha scritto Poletti alla conduttrice. “È stato ed è veramente bello collaborare con te, a prestissimo”, ha replicato Federica Panicucci con la voce rotta. Insomma, sembrano che i due si siano trovati molto bene a lavorare insieme e sperano di poter tornare a settembre per continuare quest’avventura. Totalmente diversa la situazione, invece, per Mattino 5.

Prima dell’ultima puntata di Mattino 4, infatti, Federica Panicucci ha anche chiuso un’altra edizione di successo di Mattino 5. Nel corso di quest’anno, il morning show ha conquistato nuovamente ottimi ascolti, mantenendosi leader della sua fascia oraria con una media del 19% di share. I saluti finali della trasmissione, però, sono stati abbastanza frettolosi e freddi. La prima a prendere parola è stata la Panicucci che ha ricordato i tanti anni di lavoro nel talk mattutino:

Io sono quindici alla guida del programma e ho condotto ben 3 mila puntate, ma lasciami dire che ogni stagione è un viaggio straordinario che non sarebbe così se non ci fosse dietro una squadra fatta di professionisti straordinari. Un grazie a tutti i collaboratori e anche a tutti gli opinionisti che si sono avvicendati in questo studio, è un viaggio che inizia a settembre e si conclude a settembre, un viaggio straordinario

Dopodiché, anche il suo collega Francesco Vecchi ha fatto i suoi ringraziamenti dicendo: “E poi grazie al pubblico. Stagione ricca di grandi soddisfazioni, è commovente”. Per concludere, il giornalista ha ringraziato la conduttrice, che ha prontamente replicato dandogli un bacio che a molti è apparso realmente gelido. Il momento dei saluti tra i due, infatti, è stato abbastanza imbarazzante e è stato inevitabile notare la poca sinergia che ancora oggi c’è tra di loro.

Dunque, due rapporti lavorativi totalmente diversi quelli che Federica Panicucci ha stretto con Francesco Vecchi e Roberto Poletti. Ad ogni modo, non resta che attendere per sapere se la conduttrice tornerà alla guida di entrambe le trasmissioni. Nel frattempo, a partire da lunedì, Dario Maltese prenderà il loro posto debuttando alle 8.45 con “Morning News“.