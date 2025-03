Pamela su Zeudi: perché per lei non deve vincere il Grande Fratello

Pamela Petrarolo, ex concorrente di quest’ultima edizione del Grande Fratello, è tornata a parlare del reality. Già qualche giorno fa l’ex volto di Non E’ La Rai aveva commentato la semifinale del programma. Nelle ultime ore, l’ex gieffina, nel terzo episodio de “L’Angolo Malala” pubblicato sul suo profilo Instagram, ha parlato nello specifico di una delle finaliste, ovvero Zeudi Di Palma. Pamela ha spiegato il motivo per cui, secondo lei, non sarebbe giusto vincesse il Grande Fratello. Scopriamo di cosa si tratta.

Anche dopo la sua decisione di abbandonare la Casa del Grande Fratello per motivi personali, Pamela Petrarolo continua a parlare del reality. In occasione della semifinale andata in onda lo scorso lunedì, l’ex volto di Non E’ La Rai si era definita carichissima e desiderosa di dire alcune cose. Nelle ultime ore l’ex gieffina è tornata a parlare del programma. Nel terzo episodio della sua rubrica “L’Angolo Malala” pubblicato sul suo profilo Instagram, Pamela ha parlato nello specifico di una delle finaliste di questa edizione, ovvero Zeudi Di Palma. Quest’ultima è considerata una delle possibili candidate alla vittoria.

Petrarolo ha spiegato il motivo per cui, secondo lei, non sarebbe giusto vincesse. Dopo la sigla, l’ex volto di Non E’ La Rai ha esordito affermando di stimare Zeudi come giocatrice, definendola la più brava. Ha tuttavia aggiunto di avere qualche sassolino nelle scarpe da volersi togliere, precisamente nei confronti di coloro che vorrebbero portarla alla vittoria. Pamela ha spiegato come la modella ed ex Miss Italia sia supportata da fandom troppo aggressivi e violenti, mostrando anche alcuni dei messaggi scritti dai suoi fan club. Sebbene abbia sottolineato come Di Palma non abbia alcuna colpa, la sua vittoria rappresenterebbe il trionfo di questi fandom da lei definiti tossici.

L’ex di Non E’ La Rai ha terminato il suo video augurando a tutti i concorrenti rimasti in gara buona fortuna. Ha precisato come il suo augurio sia rivolto anche a Zeudi, alla quale ha mandato anche un abbraccio. Infine l’ex gieffina ha salutato gli utenti dicendo che ci si vedrà alla finale.