Grande Fratello, Pamela Petrarolo: “il pubblico va rispettato”

Questa sera su Canale 5 andrà in onda la semifinale dell’edizione attualmente in corso del Grande Fratello. Una delle ex concorrenti, Pamela Petrarolo di Non E’ La Rai, ha recentemente pubblicato un post sui social proprio a riguardo. Nello specifico l’ex gieffina ha annunciato di essere carichissima e di voler dire diverse cose. Scopriamo meglio che cosa ha detto in merito al reality.

Anche quest’ultima edizione del Grande Fratello, reality show condotto da Alfonso Signorini, sta per giungere al termine. Questa sera, difatti, andrà in onda su Canale 5 la semifinale e conosceremo i nomi degli ultimi finalisti di quest’anno. Qualcuno dovrà anche abbandonare la Casa a pochi passi dalla finale. I fan del programma sono quindi curiosi di sapere quali saranno i prossimi concorrenti a potersi sfidare per la vittoria ma anche di sentire cosa ha da dire un’ex gieffina, Pamela Petrarolo, in merito al programma.

Nelle ultime ore l’ex volto di Non E’ La Rai ha difatti pubblicato un post sul suo profilo Instagram dove ha spiegato di essere carichissima per questa semifinale. Nello specifico ha affermato di avere una miriade di cose da dire e di voler avere modo di potere dirne almeno un paio. Ha poi aggiunto di odiare la falsità, la finzione e l’inganno, sottolineando come il pubblico vada rispettato e non tradito. Infine ha chiuso la didascalia in accompagnamento al post affermando di sperare di vedere una resa dei conti.

Di seguito il post pubblicato da Pamela Petrarolo sul suo profilo Instagram:

Sebbene le sue parole possano suonare un po’ come un attacco nei confronti del reality a cui ha preso parte, non è ben chiaro con chi ce l’avesse nello specifico l’ex gieffina, se con qualche suo ex coinquilino in particolare o se con il programma in generale. Per scoprire chi siano coloro che l’ex Non E’ La Rai vorrebbe smascherare non resta quindi che aspettare la puntata del Grande Fratello che andrà in onda oggi in prima serata su Canale 5.

Pamela ha deciso di abbandonare la Casa del Grande Fratello per sua scelta, a causa di alcuni motivi personali.