Pamela Prati a Verissimo: “Avrei visto Mark alle nozze, ora ho paura!”

Pamela Prati a Verissimo si confessa sull’inesistenza di Mark Caltagirone: le sue dichiarazioni

In un’intensa intervista a Verissimo, Pamela Prati si confessa a Silvia Toffanin. Le parole della showgirl saranno al centro dell’ultima puntata del programma di Canale 5 che chiuderà la stagione domani, 25 maggio. Il comunicato stampa ci riporta le dichiarazioni della Prati che noi vi riportiamo in versione integrale. Al centro dell’intervista, ovviamente, la vicenda che ha visto protagonista la prima donna del Bagaglino dopo la notizia delle nozze saltate che erano previste per lo scorso 8 maggio. Se allora Pamela aveva giurato che Mark esistesse e aveva anche fatto vedere una foto alla padrona di casa, ora invece spiega non solo che Caltagirone non esiste ma anche che lo ha capito solo ora.

Pamela Prati su Mark Caltagirone: “Ho capito che non esiste“

Si chiude il cerchio sulla vicende di Pamela Prati. La showgirl è stata intervistata da Silvia Toffanin e alle telecamere di Verissimo ha rivelato di aver scoperto che il futuro marito Mark Caltagirone non esiste. “Solo questi giorni ho capito che Mark non esiste“, dice la Prati in trasmissione. Poi continua: “L’ultima volta che sono venuta a Verissimo ero ancora convinta che esistesse, poi, solo negli ultimi giorni ho visto delle foto che mi hanno mandato, che non appartenevano a lui. In realtà, era un’altra persona, un agente. Ora ho paura, perché non so chi ci sia dietro a questa situazione“, conclude Pamela, confessando: “Sono spaventatissima!“. La showgirl è apparsa visibilmente affranta e provata dalla situazione ed ha ripercorso insieme alla conduttrice tutti i momenti della vicenda.

Pamela Prati: l’inizio della storia

Davanti a Silvia Toffanin, Pamela Prati ha raccontato come tutta questa storia ha avuto inizio: “A marzo del 2018, in un momento di grande fragilità, sono andata a Roma nel ristorante di Pamela e Eliana che conoscevo di vista“, ha detto Pamela. “Dopo un paio di serata, Pamela Perricciolo mi disse che sarei stata perfetta per questo Mark Caltagirone, un imprenditore che aveva appena lasciato la fidanzata. Poi il 21 marzo del 2018 Mark inizia a seguirmi su Instagram, io gli ho mandato un messaggio, lui mi risponde e lì inizia tutto. Dopo qualche mese abbiamo iniziato a scambiarci parole dolci d’amore, mi diceva che mi amava. Non ho mai sentito la sua voce perché diceva che in Siria non prendeva bene il telefono. Ogni volta che chiedevo di vederlo c’era sempre qualche problema di salute, o di lavoro, un dramma. Non per questo pensavo che non esistesse“.

Pamela Prati e la storia con l’inesistente Mark Caltagirone

“Se sono arrivata al punto di volerlo sposare pensa come mi sono innamorata di lui“, prosegue la showgirl parlando anche del matrimonio: “Mi è stata servita su un piatto d’argento la favola che ho sempre voluto, avevo bisogno di questo amore per stare in vita. Lui diceva che ero la donna della sua vita e che lo avrei incontrato il giorno delle nozze“. Pamela Prati, dunque, confessa di non aver mai visto e neanche sentito per telefono Mark, ma di essersi solo scritta con lui. “Non so, sono dentro ad una situazione che non capisco. Mi hanno isolata dal mondo. Con la scusa che lui era gelosissimo mi hanno allontanata dalla mia famiglia e dagli amici“, dice ancora, “Uscivo solo con Pamela e Eliana perché erano amiche di Mark e per il resto me ne stavo a casa. Mi controllavano anche il telefono“. Pamela, allora, si sente plagiata? Risponde così alla Toffanin: “I dubbi non ti vengono quando sei plagiata. Il fatto che i giornali dicessero che ero plagiata era la cosa che le irritava di più. tanto che Eliana mi ha chiesto di dire in un video che non lo ero. Una cosa bruttissima e mi vergogno per questa cosa“.

Chi si nasconde dietro all’identità di Mark, allora?

Alla luce di queste dichiarazioni, chi si nasconde dietro all’identità e ai messaggi di Mark? “Io credo che ci sia una cosa perversa. Nel mio caso penso ci siano Donna Pamela e Eliana e che forse sono d’accordo anche in questa confessione di Eliana (quella a Live-Non è la d’Urso, e a cui dice di non credere), è una mia supposizione, perché ho visto il bene che si vogliono“. Un racconto davvero incredibile che ha toccato anche i momenti dello scandalo: “Mi dicevano di andare avanti perché il mio amore era più forte di tutto e io credevo loro. La voce che ha chiamato Barbara d’Urso però non so chi sia, considerando che la voce di Mark io non l’ho mai sentita“.

Pamela Prati e i figli in affido: tutta la verità

In tutta questa storia c’è anche il punto interrogativo dei figli in affido: Sebastian e Rebecca. “Sebastian l’ho conosciuto in un bar. Lo aveva portato Donna Pamela, dicendo che era il figlio che avrei preso in affido. La bambina invece non l’ho mai vista“, ha confessato la Prati.