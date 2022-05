Pamela Prati torna al Grande Fratello Vip ma c’è un problema

All’interno della casa del Grande Fratello VIP 7 ci potrebbe essere spazio (il condizionale è d’obbligo) anche per Pamela Prati. La nota soubrette sarebbe infatti una delle papabili concorrenti della prossima edizione del reality di Canale 5, o perlomeno questo è quello che riporta in anteprima la rivista Nuovo.

Anzi, per essere precisi è stata la stessa Pamela Prati ad aver parlato di un suo ritorno nella casa al magazine. La diva protagonista del caso Mark Caltagirone ha dichiarato di essere finalmente pronta per rientrare fra le quattro mura del GF VIP, e questo nonostante la sua evidente ritrosia degli ultimi anni.

“So che c’è un forte desiderio da parte del pubblico di rivedermi lì e, se dovesse accadere, io ne sarei felicissima” ha dichiarato Pamela Prati. La soubrette ha poi aggiunto: “Adesso sono una donna libera e riuscirei a vivere meglio l’esperienza del GF Vip. Oggi potrei finalmente mostrare una Pamela diversa”.

In effetti, alla luce di quello che era successo l’ultima volta, la speranza è che nel frattempo la Prati sia effettivamente cambiata. L’esperienza da inquilina del GF Vip non si era conclusa nel migliore dei modi. Dopo l’ennesima intemperanza e dopo aver violato ancora una volta il regolamento del reality, la soubrette sarda era stata espulsa dalla casa, regalando al pubblico un imbarazzante siparietto. I telespettatori ricordano ancora oggi la sua scelta di chiudersi in bagno mentre Valeria Marini cercava di farla ragionare. Ma non solo. Pamela Prati è da quell’occasione tristemente nota per la frase “chiamatemi un taxi”, pronunciata con rara superficialità mentre cercava di andarsene dagli studi romani “a modo suo”.

A poche ore dall’intervista di Pamela Prati, inoltre, sono emersi su Davide Maggio ulteriori indiscrezioni su una sua possibile partecipazione al GF Vip 7. Sembra infatti che la trattativa per il suo ritorno sia effettivamente in fase avanzata. C’è un però.

In tempi non sospetti, Pamela Prati ha infatti querelato Barbara d’Urso per il trattamento che le aveva riservato sul caso Mark Caltagirone. Prima che possa tornare in Mediaset, dunque, sarà necessario trovare un accordo fra le parti in causa.