Pamela Prati torna a Verissimo ma Silvia Toffanin è contraria sul cachet

Pamela Prati news: trattative ancora in corso per l’ospitata a Verissimo

Pamela Prati è pronta a tornare a Verissimo. Dopo le ultime tre interviste realizzate da Silvia Toffanin, la prima donna del Bagaglino vuole tornare in tv per una sorta di “resa dei conti”. Un epilogo necessario dopo che è saltata la partecipazione della Prati a Live-Non è la d’Urso, dove si è ampiamente affrontato il caso Mark Caltagirone. Stando a quello che scrive Dagospia, però, le trattative tra Pamela e la produzione del programma di Canale 5 sarebbero ancora in alto mare. Sembra che la compagna di Pier Silvio Berlusconi non sia per niente disposta ad elargire un cachet alla sua ospite: la Toffanin sarebbe pronta a fornire solo un banale rimborso spese. Una cifra troppo esigua per la Prati, che ha trascorso l’estate lontana dalle polemiche e dalle luci della ribalta.

Il ritorno di Pamela Prati a Verissimo: le parole di Dagospia

“Settembre è arrivato e le trattative tra le parti sono riprese. Subito però si sarebbero arenate per un problema di cachet, si parla di una richiesta economica molto importante, la Toffanin avrebbe risposto “no grazie”. La Prati vuole Verissimo, Verissimo vuole la Prati ma gratis o al massimo concedendo un rimborso spese. Per ora, dunque, la trattativa è in una fase di stallo”, si legge sul sito di Roberto D’Agostino. In più, pare che la Prati non sia stata presa in considerazione né per il Grande Fratello Vip 4, dove avrebbe svolto il ruolo di opinionista secondo alcuni spifferi, né per il cast del nuovo Amici Celebrities.

Pamela Prati dopo Mark Caltagirone: nessuna ospitata in Rai

Se il ritorno a Verissimo è tutto da vedere, diversa è la situazione in Rai per Pamela Prati. La soubrette sarda non è la benvenuta dalle parti di Viale Mazzini dopo le interviste a Domenica In e Vieni da me. Sul caso, nei mesi scorsi, è stata addirittura depositata un’interrogazione parlamentare per presunta truffa ai danni dei telespettatori.