Pamela Prati sta davvero col 19enne? Così funziona il mondo vip

Nelle scorse ore la cronaca rosa del Bel Paese è tornata a parlare di Pamela Prati dopo che il magazine Chi ha pubblicato delle foto della showgirl 64enne e del suo nuovo fidanzato, Simone Ferrante, modello casertano di 19 anni. Di tale legame se ne parla da qualche mese. Ovviamente a fare scalpore la differenza d’età, ben 45 anni. L’ex star del Bagaglino ha così commentato il vociferare sulla vicenda: “Detesto la parola toyboy. Le persone non sono giocattoli e metà, in fondo, è solo una questione di testa e di educazione, e volersi bene”.

Domanda che in molti si pongono: ma davvero la Prati e Ferrante stanno assieme oppure entrambi si frequentano per finta così da strappare servizi con i magazine e magari, prossimamente, anche qualche ospitata in tv? La domanda è ancor più lecita dopo lo scandalo Mark Caltagirone. Ma attenzione: se qualcuno pensa che quel caso sia stata una vicenda isolata nel mondo dei vip si sbaglia. Quella storia è emersa ed è stata smontata perché a un certo punto, a qualcuno, il giochino è sfuggito di mano. Ma chi un poco conosce il tutt’altro che fatato mondo dei famosi, o almeno una porzione di esso, sa benissimo che di relazioni a tavolino ce ne sono e cene sono state a bizzeffe.

La Prati si affretta a dire che l’età non è un problema. Sarà, ma 45 anni di differenza, tendenzialmente, lo sono. E non si tiri fuori il patetico motto dell’amore che “non ha età”. D’accordissimo che la passione può sbocciare in diverse fasi della vita e anche con differenze di anni importanti. Non c’è un limite prestabilito. Non si fa però peccato a dire che 45 anni di differenza sono un’eternità perché cambiano tra due persone esigenze fisiche, obbiettivi di vita e storie vissute. Suvvia, lo capirebbe pure un bimbo.

Al di là di ciò, è strano come nella vita delle persone ‘normali’ ci siano molti casi meno ‘particolari’ rispetto all’universo dei vip. Quest’ultimo funziona in mondo differente? Per certi versi no. Per certi sì. Nella quotidianità dei non famosi ad esempio a nessuno verrebbe in mente imbastire love story di facciata e portarle avanti per mesi. Forse, stavolta, non è il caso della Prati. Non si può avere prova che la sua nuova relazione sia di ‘cartone’. Quindi è bene lasciare il beneficio del dubbio.

Il nocciolo della questione però è un altro: che, appunto, ci sono vip che ‘vendono’ la propria vita privata per tentare una scalata alla visibilità o per provare a tornare sulla cresta dell’onda tramite gossip alquanto ridicoli dopo essere finiti nel dimenticatoio. Chi fa ‘teatrini’, infatti può essere molto giovane, e quindi in cerca di popolarità, o anche piuttosto attempato, e quindi in cerca della fama perduta.

Si dirà: si mormora sulle donne che sono in certe situazioni (di amore con distanze siderali di età), ma non sugli uomini. In realtà pure nei casi contrari, cioè di maschi con fidanzate giovanissime, si sussurra parecchio. Segreto di pulcinella: perché, ad esempio a Hollywood, spesso interpreti ottuagenari ricchissimi godono di relazioni sentimentali con ragazze giovanissime? La risposta è semplice ed inutile persino dirla. Certo, pure quella può essere una forma d’amore. Tutto è relativo. Il mondo è bello perché è vario.