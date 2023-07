Pamela Prati: il nuovo fidanzato ha 45 anni anni meno di lei, chi è

Solamente qualche giorno fa, Pamela Prati aveva condiviso sul suo profilo Instagram una foto insieme ad un nuovo misterioso uomo. La showgirl non aveva voluto svelare il volto della sua presunta fiamma, per questo in tanti avevano iniziato a pensare ironicamente che si trattasse di un nuovo caso alla ‘Mark Caltagirone‘. Ebbene, questa volta, il fidanzato della Prati esiste eccome. A svelarne l’identità è stato il settimanale Diva e Donna: si tratterebbe di Simone Ferrante, modello di 19 anni, dunque ben 45 anni anni più giovane di Pamela.

Il giornale ha paparazzato la coppia scambiarsi tenere effusioni, baci e abbracci per le vie di Roma, confermando a tutti gli effetti la veridicità di questa relazione. I due hanno prima cenato insieme, per poi tenersi per mano e scambiarsi un bacio appassionato. Insomma, il giovane modello sembra essere proprio pazzo dell’ex gieffina e non smette di riempirla di attenzioni. Dopo lo scandalo di Mark Caltagirone e il breve flirt con Marco Bellavia, Pamela Prati ha finalmente ritrovato l’amore nelle braccia di Simone.

Tuttavia, la differenza d’età tra i due sta già facendo discutere. Inutile nascondere che si tratti di una differenza abbastanza importante, che non è passata inosservata al mondo del web. Per questo, diversi utenti hanno affermato di essere contro questa nuova coppia, definendo la relazione sbagliata e fuori luogo. D’altro canto, invece, c’è anche chi ha mostrato supporto per questa storia, ribadendo come nell’amore non esista età e apprezzando finalmente la felicità ritrovata di Pamela.

Già in tempi non sospetti, la Prati aveva espresso il suo pensiero sui cosiddetti ‘Toyboy“, dichiarandosi contraria a questa definizione. “Detesto la parola toy-boy. Le persone non sono giocattoli, e l’età in fondo è solo una questione di testa e di educazione a volersi bene“, aveva detto qualche tempo fa. Ebbene, a distanza di tempo, la Prati sta mettendo in pratica quanto dichiarato in passato. L’ex volto del bagaglino, infatti, non ha paura dei giudizi e, per questo, non ha più intenzione di nascondere il suo giovane amore.

Adesso, manca solamente la conferma social ufficiale da parte della coppia. Pamela aveva già lasciato diversi indizi sul suo profilo Instagram, ma chissà se, ora che l’identità di Simone è stata resa pubblica, deciderà di mostrarlo senza ‘filtri o inganni’. Non resta che attendere per scoprire come si evolverà questa nuova sorprendente storia d’amore.